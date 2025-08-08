Zeci de voluntari sud-americani se îndreaptă spre frontul din Ucraina. Ce îi motivează să lupte

Numărul voluntarilor străini care se înrolează în armata ucraineană este în creștere, 40% dintre aceștia provenind doar din America de Sud, potrivit unor cifre dezvăluite de presa ucraineană.

În prezent, în forțele armate ucrainene luptă voluntari din 72 de țări, pe fondul unei creșteri a sprijinului global pentru apărarea Ucrainei împotriva agresiunii rusești, a declarat Kostiantin Milevski, ofițerul responsabil cu coordonarea recrutării din străinătate.

Într-un interviu acordat publicației independente ucrainene hromadske, el a declarat că se poate observa o creștere substanțială a numărului de recruți străini în ultima vreme.

Astfel, dacă la începutul războiului, armata ucraineană primea lunar în rândurile ei între 100 și 150 de luptători internaționali, acum cifra a crescut la aproximativ 600 pe lună.

Interesul mai ridicat se datorează parțial politicii Ucrainei de rambursare a cheltuielilor de călătorie pentru voluntarii internaționali, precum și acordarea unor permise de ședere temporară.

Cum atrage Ucraina un număr mai mare de voluntari

„Putem spune că procentul cetățenilor străini din Forțele Armate ale Ucrainei a crescut, acest lucru fiind influențat de lansarea Centrului nostru de Recrutare pentru Străini”, a declarat Milevski.

Potrivit hromadske, peste 8.000 de cetățeni străini s-au înrolat în Forțele Armate Ucrainene, iar cifrele reale s-ar putea dubla dubleze dacă se iau în calcul toate ramurile militare.

Deși țările de origine ale noilor recruți nu vor fi divulgate din motive de securitate, Milevski a recunoscut totuși că există un aflux substanțial de imigranți din Columbia.

„Au recunoscut deschis de multe ori că nivelul salariilor în Forțele Armate ale Ucrainei este în prezent mult mai mare decât în armatele lor de origine. Dar aceștia sunt în același timp bărbați cu experiență militară și vor să continue să facă ceea ce au fost instruiți, să-și dezvolte în continuare abilitățile aici și, bineînțeles, să câștige un salariu decent”, a explicat el.

Aceste declarații vin în contextul în care până acum au apărut în presă informații în special despre mercenarii străini care luptă de partea Rusiei.