search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video „Colosseumul din România”, redeschis după trei ani de lucrări. Fața complet schimbată a Amfiteatrului din Sarmizegetusa

0
0
Publicat:

După aproape trei ani în care s-a aflat în șantier de conservare și restaurare, Amfiteatrul antic din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, unul dintre cele mai valoroase monumente din vremea romanilor, a fost redeschis publicului.

Amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Lucrările de conservare, restaurare și punere în valoare a Amfiteatrului din Ulpia Traiana Sarmizegetusa au fost recepționate, iar de vineri, 8 august 2025, monumentul istoric, asemuit cu faimosul „Colloseum” din Roma, a fost redeschis turiștilor.

Va putea găzdui evenimente

Amfiteatrul roman, construit la începutul secolului al doilea în fostul oraș antic înființat de împăratul Traian, a fost redescoperit în secolul al XIX-lea, dezvelit complet la începutul secolului XX și a trecut de-a lungul timpului prin mai multe etape de restaurare.

Cea mai importantă dintre acestea a început în 2022 și a reprezentat o investiție de aproape cinci milioane de euro, finanțată prin programele europene (POR 2014–2020 și Programul Regional Vest 2021–2027), fonduri atrase de Consiliul Județean Hunedoara.

„Intenția noastră a fost aceea de a conserva ruina și de a permite vizitatorilor, de aici înainte, să o perceapă, să o viziteze, să aibă experiența acestui spațiu așa cum a fost timp de 100 de ani. Însă nu ne-am limitat la conservare, ci am adăugat încă un strat, cel de interpretare. În general, ruinele nu sunt explicite, nu-și spun povestea în întregime fără un ajutor. Este ceea ce vedem deasupra ruinei, structura aceasta metalică, al cărei rol este, în primul rând, de a restitui monumentului caracterul său de spațiu introvertit, întors către centru, către arenă. Rolul acestor structuri este acela de a permite publicului să asiste la reprezentații, deci de a restitui monumentului funcțiunea originară. Asta am făcut și noi aici”, a precizat arhitectul Ștefan Bâlici, președintele Ordinului Arhitecților din România.

Amfiteatrul cu tribune metalice

Proiectul a însemnat cercetarea și conservarea amfiteatrului, dar și restaurarea vestigiilor sale, reconstituirea unor elemente arhitecturale, consolidarea zidurilor, amenajarea unor tribune pe structuri metalice demontabile, construirea unei scene, instalarea unui sistem de iluminat arhitectural, precum și amenajări exterioare care facilitează accesul și vizitarea monumentului.

Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (49) jpg
Imaginea 1/10: Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (49) jpg
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (49) jpg
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (48) jpg
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (44) jpg
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (31) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (35) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (19) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (25) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (42) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (29) JPG
Citește și: Sanctuarul subteran, plin cu aur, din Germisara. Controversele unei descoperiri epocale VIDEO

Amfiteatrul va putea fi folosit pentru evenimente culturale și spectacole, noile sale tribune putând găzdui până la 500 de spectatori.

„Este singurul monument arheologic din România care permite o astfel de recuperare a funcțiunii originare, păstrând în același timp caracterul nealterat al ruinei. Vorbim, așadar, de o intervenție complexă, care conține două straturi principale: conservarea și punerea în valoare, respectiv interpretarea”, a adăugat Ștefan Bâlici, care a participat la proiect încă de la început, fiind atunci director al Institutului Național al Patrimoniului.

Soluția realizării gradenelor din structură metalică zincată, independente de structura istorică, a fost acceptată de specialiști, însă a stârnit controverse, prin noua înfățișare a monumentului. Este o intervenție reversibilă, deoarece, în cazul unor viitoare restaurări, gradenele vor putea fi extrase fără a produce daune asupra monumentului istoric, completează arhitectul. Lucrările s-au derulat sub supraveghere arheologică și au fost avizate de specialiști în restaurare și de Ministerul Culturii.

Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) JPG
Imaginea 1/11: Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (20) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (18) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) JPG
Ștefan Bâlici, arhitect, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (51) jpg
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (6) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (13) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg

Alături de amfiteatrul din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, mai multe monumente istorice valoroase din Hunedoara au fost restaurate sau sunt în șantier. Castelul Corvinilor se află în șantier din 2019, fiind în a doua etapă de restaurare, finanțată cu fonduri europene, Cetatea Devei a fost reabilitată, Cetatea Orăștiei a fost restaurată, iar monumente din Sarmizegetusa Regia, capitala dacilor, sunt și ele în curs de restaurare.

Emblema orașului roman

Ulpia Traiana Sarmizegetusa, fosta capitală a provinciei Dacia în vremea împăratului Traian, se află la 15 kilometri de Hațeg, iar în antichitate colonia se întindea pe o suprafață de cel puțin 30 de hectare.

Citește și: Zece locuri din România care au păstrat moștenirea romană. Unde începea „drumul de la capătul lumii” spre Roma

În Antichitate, aşezarea purta numele Colonia Ulpia Traiana Augusta Sarmizegetusa şi a fost locul unde s-au aşezat numeroşi veterani din trupele care au luptat pentru cucerirea Daciei. Oraşul antic număra la început câteva mii de locuitori, care se bucurau de privilegiile scutirii de taxe şi de drepturi de proprietate asupra terenurilor fertile din împrejurimi, susţin istoricii.

Oraşul în formă patrulaterică a fost extins pe o suprafață vastă care cuprindea și teritoriul actual al satelor din împrejurimile localității Sarmizegetusa, iar populația a crescut treptat, până la 20 – 25.000 de locuitori.

Cel mai cunoscut monument din ansamblul de construcții antice este amfiteatrul roman, o clădire de piatră și marmură, bine conservată, deși în trecut a fost demantelată de localnici pentru ca materialele din care a fost construit să poată fi refolosite.

„Construit inițial din lemn, el a fost refăcut în piatră încă în timpul domniei lui Traian, dobândind un caracter monumental. Decorația sa exalta victoria recentă asupra dacilor. În fața intrării se găsea altarul (groma), ridicat cu ocazia fondării coloniei și întemeierii provinciei, întregul spațiu căpătând astfel un statut sacru, încărcat cu o mare valoare simbolică”, informa Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. Amfiteatrul a fost dezvelit la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar de atunci a trecut prin mai multe perioade de refacere.

Hunedoara

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
digi24.ro
image
Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
stirileprotv.ro
image
Nu este o GLUMĂ! Cât costă o sticlă de APĂ la UNTOLD 2025
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
„Moartea este o iluzie”. Experiența cutremurătoare a unei femei care a murit pentru câteva minute
fanatik.ro
image
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
În cât timp vrea Guvernul să îi lase pe români să își ia pensiile private. "Poate nu mai apuci"
observatornews.ro
image
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Românii care își țin câinii în lanț riscă amenzi de până la 5000 de lei. Ce reguli mai prevede noul proiect de lege
playtech.ro
image
„Ținutul Jaguarului Alb” există! Descoperirea uimitoare făcută de arheologi care schimbă tot ce se știa despre mayași
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Noul an şcolar 2025-2026 începe mai devreme! Anunţul făcut de ministerul Educaţiei
romaniatv.net
image
Pensie mai mică cu 10% pentru bolnavi. Pensionarii pacienți plătesc CASS
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 9-15 august. Trei zodii își schimbă destinul înainte de Sfânta Maria 2025, iar un nativ începe o nouă poveste de iubire
click.ro
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
click.ro
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
Baia de sânge de la Melbourne jpeg
Baia de sânge de la Melbourne
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Domnitorul român, studiat la școală, care era considerat de mulți un psihopat, mânat de impulsuri violente. A fost trădat de doctorul său și a avut parte de un sfârșit îngrozitor
image
Horoscop săptămâna 9-15 august. Trei zodii își schimbă destinul înainte de Sfânta Maria 2025, iar un nativ începe o nouă poveste de iubire

OK! Magazine

image
Un fost angajat de la Palatul Kensington dezvăluie cel mai bine păstrat secret al lui Kate Middleton. Cu ajutorul lui își menține ea sănătatea!

Click! Pentru femei

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?