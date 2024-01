Un timișorean a obținut în instanță anularea amenzilor încasate în pandemie

Publicistul timișorean Marius Mioc, autorul cărții „Covid, minciuna veacului”, a participat la numeroase proteste împotriva restricțiilor din timpul pandemiei de coronavirus, dar a refuzat să se conformeze și regulilor de purtare a măștii sanitare.

Marius Mioc, considerat de unii experţi cel mai important documentarist timişorean al Revoluţiei din 1989, a intrat în atenţia publică datorită opiniilor sale legate de criza coronavirusului.

Mioc a fost unul din cei care au contestat regulile instituite de autorități în timpul pandemiei și a fost unul din antivacciniștii cei mai vocali.

Marius Mioc a organizat și a participat la numeroase proteste împotriva restricțiilor din pandemie, dar a refuzat să se conformeze și regulilor de purtare a măștii sanitare. Pentru asta a și intrat în atenția organelor statelului. Afost amendat de mai multe ori de Jandarmerie, însă acesta s-a dus în instanță pentru a cere dreptate.

„Eu am luat amenzi pentru încălcarea carantinei și pentru participarea la proteste neautorizate. Din aceste șapte amenzi de la Timișoara, despre una nici nu am știut. Peste un an și ceva am aflat la ANAF că apar cu datorie. Au spus că au afișat amenda pe ușă, dar eu nu am primit-o. Nu am contestat-o, pentru că depășisem termenul de contestare. La celelalte șase amenzi le-am contestat în instanță. La patru am câștigat, s-au anulat! Două am pierdut și a trebuit să plătesc. În 2020 am fost la acea adunare de la București, de acolo am un proces-verbal cu două amenzi. Și pentru adunare nelegală și pentru nepurtarea măștii. În februarie se reia procesul, sper să câștig și acolo. Hotărârea de Guvern prin care se prelungise starea de alertă a fost anulată de o altă instanță de judecată, năjduiesc că pe baza asta o să câștig. Cu măștile în aer liber, am câștigat pentru că Curtea Constituțională a dat o decizie prin care a fost neconstituțională obligația de purtare a măștilor în aer liber”, a declarat Marius Mioc, care se reprezintă singur.

A câștigat și procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă

Un alt proces interntat de Marius Mioc a fost împotriva Autorității Electorale Permanente. În 6 decembrie 2020, în timpul alegerilor, Mioc a fost vicepreședintele unei secții de votare.

„Am avut la mine o mască, pentru că era obligația să porți masca. Doar că din trei straturi, eu am tăiat două. A rămas un singur strat, foarte subțire, să pot respira mai ușor. După ce am primit amenda pentru nepurtarea corespunzătoare a măștii, am primit de la Autoritatea Electorală Permanentă o decizie că sunt exclus din coprul experților electorali. Că nu mai voi pe viitor să fiu președinte de secție de votare, pentru că am făcut o contravenție în timp ce eram în funcție. Am câștigat și la Curtea de Apel Timișoara, iar în decembrie 2023 mi-a dat dreptate și Înalta Curte de Casație și a anulat acea decizie a Autorității Electorale Permanente. Faptul că nu am purtat cum trebuie masca nu este o infracțiune la legea alegerilor. Mi s-au păstrat două amenzi, una pentru adunare nelegală, la un protest care nu a fost aprobat de Primăria Timișoara, deși depusesem cerere. Și a rămas amenda cu masca din timpul votării. Dar am depus și acolo o excepție de neconstituționalitate și urmează, dar nu știu când, să o ia în discuție, caz în care voi avea o cale de atac pentru a anula și amenda aceea“, a mai spus Marius Mioc.

Autorul unei cărți anti-COVID

Marius Mioc a scris și o carte, apărută în 2020, la Editura Partoș, care se intitulează „Covid, minciuna veacului”. Era prima carte în limba română care contesta măsurile oficiale.

Mioc crede că măsurile multor guverne legate de combaterea pandemiei de COVID-19 au însemnat o gravă atingere a libertăților cetățenești.

„A început starea de urgență când nu aveam niciun mort de COVID. Acum avem mult mai multe infectări și îmbolnăviri decât a fost atunci când era starea de urgență, în 2020. De la început mi s-a părut greșit. Și am citit și părerile unor medici din strănătate, pe unele le-am și tradus în românește. Pe tema COVID s-a cenzurat din greu, pe plan mondial, nu doar în România. Au fost site-uri interzise complet, au fost șterse mesaje și video-uri de pe rețelele de socializare, dacă acestea contraveneau indicațiile mereu schimbătoare a Organizației Mondiale a Sănătății. Dacă erai infectat cu COVID și mureai, indiferent câte alte boli aveai, erai declarat mort de COVID”, a mai declarat Marius Mioc.