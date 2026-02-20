Video O femeie a murit după ce unul dintre zidurile casei în care locuia s-a prăbuşit peste ea

O femeie a murit, vineri seară, în judeţul Timiş, după ce un zid a căzut peste ea. Din primele informaţii, se pare că este unul dintre zidurile casei sale, dar nu s-a stabilit încă exact cum s-a produs incidentul.

”În aceste momente, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Pişchia intervin pentru degajarea unei persoane surprinse sub dărâmaturi (zid prăbuşit) în localitatea Alioş”, a transmis ISU Timiş.

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, precum şi o ambulanţă SAJ.

Medicii ajunşi la faţa locului au constatat decesul bătrânei, în urma prăbuşirii zidului.