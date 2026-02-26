Avertisment ISW: Rusia ar putea orchestra o operațiune nucleară „sub acoperire” în Ucraina

Un raport recent al centrului de analiză american Institute for the Study of War (ISW) avertizează că Rusia ar putea orchestra sau profita de un accident nuclear în Ucraina, arată Euronews.

Conform experților ISW, Rusia urmărește să utilizeze un astfel de eveniment pentru a pune presiune pe Occident să reducă sprijinul pentru Ucraina sau pentru a slăbi determinarea autorităților de la Kiev, scrie Mediafax.

Rusia și retorica nucleară

Avertismentul vine după ce Serviciul rus de Informații Externe (SVR) a lansat afirmații nefondate. A sugerat că Franța și Marea Britanie ar ajuta Ucraina să obțină o „bombă murdară” sau armament nuclear. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a susținut că aceste acțiuni ar încălca grav dreptul internațional.

Analiștii ISW consideră că aceste declarații fac parte dintr-o strategie de amplificare a tensiunilor nucleare. Dealtfel ele coincid simbolic cu împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse.

Vulnerabilitatea infrastructurii nucleare

Riscurile unui incident nuclear sunt sporite de atacurile repetate ale Rusiei asupra rețelei energetice ucrainene. Centrala nucleară de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă din 2022, a fost transformată în zonă militarizată și s-a confruntat cu numeroase pene de curent care i-au afectat sistemele de siguranță.

Nici zona Cernobîl nu a fost ferită de pericole. După ce forțele ruse au ocupat temporar regiunea în 2022, săpând tranșee în solul radioactiv, situl a continuat să fie expus. În 2025, un atac cu dronă a lovit structura de siguranță a reactorului avariat. Apoi, la începutul anului 2026, bombardamentele au lăsat temporar zona fără electricitate.

Războiul informațional și realitatea de pe teren

ISW notează că scenariul „bombei murdare” este o temă recurentă în discursul Moscovei, fiind folosită în special în momentele când Occidentul discută noi pachete de ajutor pentru Kiev.

Deși o utilizare efectivă a armelor nucleare de către Rusia este considerată „puțin probabilă”, noutatea actuală constă în atacurile retorice directe la adresa Marii Britanii și Franței, state esențiale în arhitectura de securitate a Ucrainei. Pe măsură ce conflictul avansează, utilizarea infrastructurii nucleare ca instrument de presiune psihologică rămâne un element central în strategia Rusiei.