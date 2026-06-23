Video Aproape 100 de tone de deșeuri, oprite la intrarea în România. Garda de Mediu a folosit în premieră scanerul cu raze X pentru camioane

Aproape 100 de tone de deșeuri au fost oprite la intrarea în România în urma unei ample operațiuni desfășurate de autorități în perioada 15–19 iunie 2026. Garda Națională de Mediu anunță că a verificat peste 4.000 de transporturi folosind, pentru prima dată, sistemul mobil cu raze X ROBOSCAN ML64, capabil să inspecteze camioane, semiremorci și containere fără descărcarea mărfii.

Acțiunea, denumită Operațiunea WiSE 2026, a fost desfășurată împreună cu Poliția de Frontieră Română, Poliția Română, Autoritatea Vamală Română și ANPC, pe principalele coridoare de transport și în zonele de intrare în țară, având ca scop depistarea transporturilor ilegale de deșeuri.

„Camioane scanate cu raze X, transporturi verificate pe principalele coridoare rutiere și aproape 100 de tone de deșeuri oprite înainte să intre în România. Așa arată bilanțul Operațiunii WiSE 2026, una dintre cele mai importante acțiuni desfășurate în acest an pentru prevenirea transferurilor ilegale de deșeuri”, a transmis Garda Națională de Mediu.

Elementul central al operațiunii a fost utilizarea în premieră a sistemului ROBOSCAN ML64, un scaner mobil cu raze X pentru vehicule de mare tonaj, achiziționat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit autorităților, echipamentul permite verificarea rapidă și neintruzivă a încărcăturii, identificând compartimente ascunse, diferențe de densitate, mărfuri nedeclarate sau transporturi în care deșeurile sunt mascate sub forma unor bunuri personale ori produse second-hand.

„Practic, autoritățile au avut la dispoziție un instrument care poate «vedea» în interiorul transporturilor: compartimente ascunse, diferențe de densitate, mărfuri nedeclarate sau încărcături în care deșeurile sunt disimulate sub forma unor bunuri personale ori produse second-hand”, au explicat reprezentanții Gărzii de Mediu.

Peste 384 de tone de deșeuri, blocate sau plasate sub control

Rezultatele operațiunii arată amploarea fenomenului și eficiența noilor metode de control.

În cele cinci zile de verificări au fost controlate 4.091 de transporturi, iar autoritățile au dispus:

oprirea la intrarea în România a 99.790 de kilograme de deșeuri;

blocarea exportului a 20.440 de kilograme de deșeuri din cauza unor neconformități;

introducerea sub sigiliu a 264.475 de kilograme de deșeuri pentru verificări suplimentare la destinație;

aplicarea unor sancțiuni contravenționale în valoare totală de 60.000 de lei.

În total, peste 384 de tone de deșeuri au fost fie respinse, fie plasate sub supraveghere strictă pentru verificarea trasabilității și a modului de gestionare.

Ce tipuri de deșeuri au fost descoperite

Inspectorii au identificat mai multe categorii de transporturi considerate cu risc ridicat de neconformare.

Printre acestea se numără anvelope uzate, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri provenite din construcții și demolări, deșeuri textile, dar și transporturi declarate în mod fals ca bunuri personale sau produse second-hand.

Autoritățile atrag atenția că astfel de practici sunt folosite frecvent pentru a masca transferurile ilegale de deșeuri către România.

Controale mai stricte după aderarea la Schengen

Garda de Mediu subliniază că operațiunea a avut loc în contextul aderării complete a României la Spațiul Schengen, care a eliminat controalele sistematice la frontierele interne.

Potrivit instituției, acest lucru nu înseamnă reducerea verificărilor, ci schimbarea modului în care acestea sunt realizate.

„Eliminarea controalelor sistematice nu înseamnă însă eliminarea vigilenței. Dimpotrivă, verificările devin mai mobile, mai bine țintite și bazate pe analiza de risc”, au precizat reprezentanții instituției.

Garda Națională de Mediu consideră că Operațiunea WiSE 2026 marchează o nouă etapă în combaterea traficului ilegal de deșeuri, bazată pe utilizarea tehnologiei moderne și pe colaborarea dintre instituțiile statului.

„Prin cooperarea dintre instituții și prin utilizarea sistemului ROBOSCAN ML64, autoritățile au putut verifica mai eficient transporturile suspecte și au prevenit introducerea în România a unor cantități importante de deșeuri care nu respectau condițiile legale”, a transmis Garda de Mediu.

Instituția a anunțat că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, cu accent pe trasabilitatea deșeurilor, verificările la destinație și intervențiile rapide în cazurile în care există suspiciuni de încălcare a legislației de mediu.