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Sesizare penală după controlul la complexul Cosmopolis: Ministrul Mediului reclamă un „atentat la sănătatea publică”

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Ministerul Mediului anunță finalizarea controlului realizat de Garda Națională de Mediu și Comisariatul Județean Ilfov la complexul rezidențial Cosmopolis din Ștefăneștii de Jos. În urma verificărilor, autoritățile au constatat posibile nereguli privind deversarea de ape uzate menajere în lacul de acumulare Crețuleasca, parte a văii Pasărea, și au dispus întocmirea unei sesizări penale împotriva operatorului de utilități.

Cartierul Cosmopolis
Autoritățile au descoperit posibile nereguli privind deversarea dejecțiilor în Cosmopolis

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat finalizarea unei acțiuni de control desfășurate de Garda Națională de Mediu (GNM) împreună cu Comisariatul Județean Ilfov, privind funcționarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare al complexului rezidențial Cosmopolis. În urma verificărilor, inspectorii au constatat suspiciuni că ape uzate menajere, descrise ca fiind de culoare neagră și cu miros fecaloid-menajer, ar fi fost deversate în lacul de acumulare Crețuleasca (valea Pasărea).

Reacția Ministerului Mediului și sesizarea penală

Ministra mediului, Diana Buzoianu, a confirmat că Garda Națională de Mediu a depus o sesizare penală împotriva operatorului care asigură serviciile de apă-canal în cadrul complexului. Aceasta a calificat situația drept o încălcare gravă a legislației de mediu și a subliniat că autoritățile au cerut controale și sancțiuni ferme. „Ceea ce s-a întâmplat în cazul Cosmopolis nu este o simplă abatere de la lege, este un act de iresponsabilitate, este un atentat direct la sănătatea publică pentru o întreagă comunitate”, a declarat ministra.

Cum funcționează infrastructura de apă-canal din complex

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, în cadrul ansamblului Cosmopolis, serviciile de apă-canal sunt administrate de un operator care gestionează inclusiv o stație de epurare. Apele uzate menajere sunt colectate în patru bazine de stocare, trec printr-un proces de epurare, apoi sunt direcționate către un bazin de retenție, de unde sunt evacuate în lacul de acumulare Crețuleasca prin două conducte. Autorizația de gospodărire a apelor prevedea și posibilitatea evacuării către rețelele comunale din Tunari și Ștefăneștii de Jos, însă în perioada verificărilor nu a fost constatată utilizarea acestor rețele.

Control pe teren, probe prelevate și lipsa documentelor

Controlul a fost demarat pe 31 martie 2026, când comisarii GNM au constatat funcționarea stației de epurare și mirosuri puternice în zonă, solicitând prelevarea de probe în prezența autorităților. La acel moment, operatorul nu a putut pune la dispoziție documentele solicitate de inspectori.

Ulterior, pe 27 mai 2026, a fost efectuată o nouă verificare în teren, cu participarea reprezentanților Ministerului Mediului, GNM și Comisariatului Județean Ilfov. La 3 iunie 2026, Administrația Națională „Apele Române” – laborator SGA Ilfov a prelevat probe de apă uzată și apă pluvială din punctele de control stabilite, în prezența comisarilor GNM.

Rezultatele analizelor și suspiciuni privind funcționarea stației de epurare

În momentul recoltării, inspectorii au constatat că probele prelevate din zonele de descărcare aveau culoare neagră și miros fecaloid-menajer. Analizele de laborator au indicat depășiri constante ale indicatorilor monitorizați, ceea ce a ridicat suspiciuni privind funcționarea necorespunzătoare a stației de epurare și a sistemului de canalizare din complex.

Autoritățile au transmis că există suspiciunea rezonabilă că apele uzate ar fi fost evacuate în lacul de acumulare Crețuleasca și în râul Pasărea, cu potențial impact asupra mediului, sănătății populației și fondului piscicol, în condițiile prevăzute de Legea apelor nr. 107/1996.

Măsuri dispuse și sesizarea penală transmisă organelor de anchetă

Pe parcursul controlului, Garda Națională de Mediu a dispus mai multe măsuri de remediere către operatorul responsabil. La finalul verificărilor, instituția a întocmit o sesizare penală care urmează să fie înaintată organelor de cercetare penală competente.

Până la ora publicării acestei știri, reprezentanții Cosmopolis nu au răspuns solicitării „Adevărul” de a-și exprima poziția.

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