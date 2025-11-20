search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Administratoarea unui azil din Voluntari a încheiat un acord cu DNA: înfometa bătrânii și le lua banii

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Administratoarea unui azil de bătrâni din Voluntari, județul Ilfov, unde au fost găsite mai multe nereguli, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA.

Bătrâni tratați necorespunzător FOTO: Shutterstock
Bătrâni tratați necorespunzător FOTO: Shutterstock

Procurorii DNA au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu D.Y.A.M., asociat și administrator al unei firme ce deținea un centru rezidențial pentru persoane vârstnice  situat în orașul Voluntari. Acesta este acuzată de participație improprie la abuz în serviciu, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, delapidare în formă continuată și uz de fals în formă continuată.

Potrivit procurorilor, în perioada 29 – 31 august 2023, administratora azilului ar fi prezentat mai multe documente false (extras Revisal, contract de catering, contract privind prestarea de servicii medicale, etc.) inspectorilor sociali din cadrul A.J.P.I.S. Ilfov care făceau un control la centrul rezidențial.

„Acționând în această modalitate, inculpata i-ar fi determinat pe inspectorii sociali să ateste, fără vinovăție, îndeplinirea condițiilor de acordare a acreditării/licențierii furnizării de servicii sociale de către societatea administrată de aceasta”, arată DNA.

În realitate, serviciile medicale nu ar fi fost prestate, mâncarea oferită beneficiarilor, care era insuficientă, necorespunzătoare din punct de vedere nutritiv, ar fi fost achiziționată gata preparată din magazin sau ar fi fost pregătită de angajații centrului din ce aveau la dispoziție, iar tratamentul medical ar fi fost administrat beneficiarilor de persoane care nu aveau pregătire medicală și fără regularitate.

Beneficiarii azilului de bătrâni mutați la hotel

Procurorii arată că, pe perioada vizitei inspectorilor sociali, unii beneficiari care nu ar fi îndeplinit condițiile de admisibilitate în centru, aspect supus controlului, ar fi fost scoși din azilul de bătrâni, fiind cazați pentru o noapte într-un hotel, ulterior fiind „plimbați” cu un autovehicul sau ținuți în parcarea unui hipermarket, până la finalizarea evaluării.

„Astfel, ca urmare a faptului că centrul rezidențial ar fi rămas deschis în perioada 01 septembrie – 11 octombrie 2023, societatea administrată de inculpata D.Y.A.M. ar fi beneficiat de un folos necuvenit constând în sumele achitate de beneficiari și aparținătorii beneficiarilor pentru perioada respectivă, în cuantum de 73.690,99‬ lei”, transmit procurorii.

După ce în 11 octombrie 2023 inspectorii au suspendat activitatea centrului rezidențial, ca urmare a deficiențelor constatate, inculpata ar fi continuat activitatea pentru o parte dintre beneficiari, raportând autorităților că toți beneficiarii centrului ar fi fost preluați de familii.

De asemenea, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2023, administratora și-ar fi însușit în interes personal suma totală de 293.327,63 lei provenită din sumele încasate de la beneficiari și aparținătorii beneficiarilor, iar pentru a ascunde acest lucru ar fi folosit un număr de 74 de dispoziții de plată ce conțineau mențiuni false.

„În cursul urmăririi penale, inculpata D.Y.A.M. a despăgubit beneficiarii care au formulat pretenții civile. În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii cu privire la bunuri și sume de bani ce aparțin inculpatei până la concurența sumei de 357.018,62 lei”, potrivit DNA.

Trei ani de închisoare cu suspendare

Procurorii spun că inculpata și-a asumat în totalitate faptele comise și în prezența avocatului a declarat că acceptă încadrările juridice și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei. Este vorba de o pedeapsă de 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.

Femeia și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 90 de zile, la instituții din cadrul Primăriei Comunei Voluntari sau din cadrul Consiliului Județean Ilfov.

Dosarul de urmărire penală și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Tribunalului Ilfov, cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
digi24.ro
image
Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
mediafax.ro
image
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Mircea Lucescu a spus ce adversar vrea să evite. Update
fanatik.ro
image
Surpriză în ultimul sondaj: Anca Alexandrescu îl depășește pe un favorit. Cu cine ar vota bucureștenii la alegerile pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a fost exclus din tratative
digi24.ro
image
Poză rară cu soția lui Victor Pițurcă! Cum arată femeia care i-a iertat infidelitatea de acum câțiva ani, când fostul selecționer a avut o relație cu Vica Blochina
gsp.ro
image
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Alertă la graniță. Un camion care ar fi plin cu armament a fost oprit la vama Albița. Surse: Urma să ajungă în Israel
antena3.ro
image
Ţara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 ani
observatornews.ro
image
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Brazi naturali în ghiveci, preţuri actualizate. Cât costă la final de noiembrie un pom de Crăciun
playtech.ro
image
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova!
fanatik.ro
image
Cine sunt necunoscuții care candidează la PMB. Conspiraționista anti-Wi-Fi, candidata partidului care a „furat” voturi de la PSD și omul cu șase facultăți
ziare.com
image
Scene revoltătoare! În loc de flori, a primit banane drept cadou de plecare, din partea colegelor
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
NEWS ALERT | Două trenuri s-au lovit puternic în Cehia! Evenimentul s-a soldat cu zeci de victime
kanald.ro
image
Au dat peste un zăcământ de aur evaluat la 166 de miliarde de euro. Descoperirea care ar putea schimba harta economică a lumii
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Beneficii noi pentru pensionari: tichetele nefolosite pot fi convertite în bani sau vouchere
romaniatv.net
image
Geanina Corondan, la volan, alături de un bărbat misterios. Îmbrățișări după căratul cumpărăturilor FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?”. Verdictul stiliștilor: „Ajungi să le confunzi!”
click.ro
image
Ce gătesc vedetele în Postul Crăciunului. Rețeta specială a Nataliei Guberna: „Mămica m-a învățat”. Ingredientul-minune pentru mâncărică de prune uscate cu orez
click.ro
Kate Middleton cu Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia 0377429974 jpg
De Meghan nici nu vrea să audă, însă pe Harry l-ar primi înapoi acasă oricând. Cât de perfid pare planul lui Kate!
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
Cerceii candelabru cu care a apărut Prințesa Catherine sunt spectaculoși. Ce poveste emoționantă se ascunde în spatele lor

Click! Pentru femei

image
Ups, se întâmplă și la case mai mari! Regina Camilla a umilit o femeie în public!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!