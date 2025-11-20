Administratoarea unui azil din Voluntari a încheiat un acord cu DNA: înfometa bătrânii și le lua banii

Administratoarea unui azil de bătrâni din Voluntari, județul Ilfov, unde au fost găsite mai multe nereguli, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA.

Procurorii DNA au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu D.Y.A.M., asociat și administrator al unei firme ce deținea un centru rezidențial pentru persoane vârstnice situat în orașul Voluntari. Acesta este acuzată de participație improprie la abuz în serviciu, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, delapidare în formă continuată și uz de fals în formă continuată.

Potrivit procurorilor, în perioada 29 – 31 august 2023, administratora azilului ar fi prezentat mai multe documente false (extras Revisal, contract de catering, contract privind prestarea de servicii medicale, etc.) inspectorilor sociali din cadrul A.J.P.I.S. Ilfov care făceau un control la centrul rezidențial.

„Acționând în această modalitate, inculpata i-ar fi determinat pe inspectorii sociali să ateste, fără vinovăție, îndeplinirea condițiilor de acordare a acreditării/licențierii furnizării de servicii sociale de către societatea administrată de aceasta”, arată DNA.

În realitate, serviciile medicale nu ar fi fost prestate, mâncarea oferită beneficiarilor, care era insuficientă, necorespunzătoare din punct de vedere nutritiv, ar fi fost achiziționată gata preparată din magazin sau ar fi fost pregătită de angajații centrului din ce aveau la dispoziție, iar tratamentul medical ar fi fost administrat beneficiarilor de persoane care nu aveau pregătire medicală și fără regularitate.

Beneficiarii azilului de bătrâni mutați la hotel

Procurorii arată că, pe perioada vizitei inspectorilor sociali, unii beneficiari care nu ar fi îndeplinit condițiile de admisibilitate în centru, aspect supus controlului, ar fi fost scoși din azilul de bătrâni, fiind cazați pentru o noapte într-un hotel, ulterior fiind „plimbați” cu un autovehicul sau ținuți în parcarea unui hipermarket, până la finalizarea evaluării.

„Astfel, ca urmare a faptului că centrul rezidențial ar fi rămas deschis în perioada 01 septembrie – 11 octombrie 2023, societatea administrată de inculpata D.Y.A.M. ar fi beneficiat de un folos necuvenit constând în sumele achitate de beneficiari și aparținătorii beneficiarilor pentru perioada respectivă, în cuantum de 73.690,99‬ lei”, transmit procurorii.

După ce în 11 octombrie 2023 inspectorii au suspendat activitatea centrului rezidențial, ca urmare a deficiențelor constatate, inculpata ar fi continuat activitatea pentru o parte dintre beneficiari, raportând autorităților că toți beneficiarii centrului ar fi fost preluați de familii.

De asemenea, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2023, administratora și-ar fi însușit în interes personal suma totală de 293.327,63 lei provenită din sumele încasate de la beneficiari și aparținătorii beneficiarilor, iar pentru a ascunde acest lucru ar fi folosit un număr de 74 de dispoziții de plată ce conțineau mențiuni false.

„În cursul urmăririi penale, inculpata D.Y.A.M. a despăgubit beneficiarii care au formulat pretenții civile. În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii cu privire la bunuri și sume de bani ce aparțin inculpatei până la concurența sumei de 357.018,62 lei”, potrivit DNA.

Trei ani de închisoare cu suspendare

Procurorii spun că inculpata și-a asumat în totalitate faptele comise și în prezența avocatului a declarat că acceptă încadrările juridice și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei. Este vorba de o pedeapsă de 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.

Femeia și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 90 de zile, la instituții din cadrul Primăriei Comunei Voluntari sau din cadrul Consiliului Județean Ilfov.

Dosarul de urmărire penală și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Tribunalului Ilfov, cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.