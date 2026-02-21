Reținuți pentru exploatarea sexuală a unor copile de 14 ani. Grupul era format din șapte bărbați cu vârste între 21 și 37 de ani

O operațiune de amploare desfășurată de polițiștii timișoreni în localitățile Satchinez și Hodoni a dus la reținerea a șase bărbați suspectați de abuzuri sexuale asupra unor minore. Ancheta, coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, vizează un dosar cu acuzații extrem de grave: viol, agresiune sexuală și racolare de minori în scopuri sexuale.

Potrivit Biroului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Timiș, grupul era format din șapte bărbați cu vârste între 21 și 37 de ani, relatează Press Alert.

Minore racolate și violate

Aceștia ar fi exploatat sexual patru fete, toate în vârstă de 14 ani, pe parcursul anilor 2025–2026, în mai multe localități din județul Timiș.

Ancheta sugerează că faptele au fost comise în mod repetat, iar victimele ar fi fost racolate și manipulate pentru a întreține acte sexuale cu membrii grupului.

Vineri, 20 februarie 2026, polițiștii au pus în aplicare șapte mandate de percheziție domiciliară.

În cadrul operațiunii au fost depistați șase dintre cei șapte bărbați bănuiți de comiterea faptelor și au fost ridicate mai multe bunuri cu valoare probatorie necesare continuării anchetei. Cei șase suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind introduși în arestul poliției

Unul dintre suspecți nu a fost găsit la domiciliu, iar polițiștii continuă demersurile pentru localizarea lui.

Sâmbătă, 21 februarie 2026, cei șase bărbați urmează să fie prezentați judecătorilor de la Judecătoria Timișoara cu propunere de arestare preventivă. Procurorul de caz analizează probele strânse până acum și urmează să decidă măsurile care se impun în continuarea anchetei.

Sprijin operațional extins

Acțiunea polițiștilor a beneficiat de sprijinul mai multor structuri specializate: Serviciul pentru Acțiuni Speciale, Serviciul Criminalistic, Secția 3 Poliție Rurală Sânandrei.

Polițiștii și procurorii lucrează în continuare pentru a stabili toate împrejurările în care au fost comise faptele, pentru a identifica eventuale alte victime și pentru a clarifica rolul fiecărui suspect în parte.