Povestea Ancăi Molnar, make-up artistul vedetelor. Cum a descoperit ca are cancer VIDEO

Cancerul, o afecțiune agresivă, a mai făcut o victimă. Este vorba despre o tânără de 35 de ani din Timișoara, care a murit marți, 11 iunie, după ce a dus o bătălie grea din care nu a ieșit învingătoare.

Anca Molnar punea în evidență trăsăturile frumoase ale clientelor sale prin machiajele pe care le realiza. Deși a fost diagnosticată cu cancer în urmă cu ceva timp, femeia nu a uitat să zâmbească, iar mărturie stau pozele publicate pe contul său de Instagram.

Ea a suferit două intervenții chirurgicale pe creier și nu și-a pierdut încrederea în medici. Totuși, boala cruntă nu a iertat-o.

Aparent, tânăra a simțit că sfârșitul este aproape și a redactat un mesaj de adio, făcut public ulterior pe contul său de Instagram.

„Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o altă lume.

Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele... Până la ultima picătură de SPERANȚĂ.

Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața și zâmbetul meu sa va rămână mărturie că am trăit-o din plin.

Mi-am dorit de atâtea ori să iau telefonul în mână pentru ultima dată și sa va las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin!

Eu, Anca Molnar am plecat...Acasă. Dar de acolo, voi continua să vă veghez mereu!

Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când, am să vă fac cu ochiul!”, se arată în postarea cu pricina.

Potrivit declarațiilor făcute de Alina Radi, una dintre prietenele Ancăi Molnar, înainte de a fi diagnosticată cu tumoră pe creier, tânăra de 35 de ani avea dureri insuportabile de cap.

„Acuza în ultima perioadă tot mai des dureri infernale de cap. La început nu le-a dat atâta importanță, pentru că așa suntem noi, dar nu mai reușea tot timpul să-și desfășoare activitatea și a hotărât să meargă să-și facă un control de specialitate.

Ea mi-a spus că dintre cunoscuți sunt prima persoană căreia simte că trebuie să-i spună, că eu pot să duc... mi-a spus că are tumoare pe creier”, a dezvăluit Alina Radi, conform WowBiz.ro.

Alina Radi a făcut public pe Instagram și un videoclip cu momentele petrecute alături de Anca Molnar. Materialul video cu pricina este însoțit de următorul mesaj: „Iubita mea ..Prea devreme ai plecat dintre noi ..mai aveai atâtea de făcut. Dumnezeu să te odihnească. Nu mai am cuvinte”