Pe bicicletă de la Timișoara la Szeged și înapoi. Aventura pe două roți care leagă cele două orașe înfrățite FOTO

Asociaţia Bastion-Varbastya şi Clubul de ciclism Velocitas au organizat a treia ediție a turului ciclist “Bartok”, pe ruta Timișoara-Szeged (Ungaria). Iubitorii de ciclism avut de pedalat peste 240 de kilometri.

Peste o sută de ciclişti profesionişti şi amatori au plecat, sâmbătă, 25 mai, spre granița Triplex Confinium (punctul unde se unesc frontierele României, Ungariei și Serbiei). Profesioniștii au avut cursă contra cronometru între Timișoara și Beba Veche, iar amatorii au pedalat fiecare după posibilități.

La startul cursei s-au aliniat și câțiva temerari care au experiență mare în „biciclit”. Printre ei și Gozo Arnold.

„În tinerețe am practicat ciclismul la nivel profesionist, dar apoi am continuat ca pasiune. Am străbătut cu bicicleta toată Europa, am fost în America, de la Chicago la Las Vegas, în Asia de Sud-est, în Singapore, Malayesia, Thailanda, Laos, Vietnam. Am umblat prin lume cu bicicleta. Peste mări și oceanu îmi duc bicicleta cu avionul. Eu făcut drumul Timișoara-Szeged imediat după revoluție, atunci am mers cu bicicleta până la Viena. În patru zile”, a spus Gozo Arnold.

Szegedul a întâpinat cicliștii cu Festivalul Vinului

Doar jumătate au ajuns, într-un final, după 120 de kilometri și aproximativ șapte ore, la Szeged, orașul înfrățit cu Timișoara. Acolo, organizatorii au pregătit o masă și concert cu Vincze Annamaria și The Case. Înnoptarea la Szeged s-a făcut pe cont propriu.

După trecerea frontierei, bicicliștii continuă pedalarea până în localitatea Kübekháza, unde s-a făcut o oprire mai lungă. Distanța între Kubekhaza și Szeged este de 17 kilometri.

În final, pe malul Tisei, cicliştii au fost întâmpinaţi de Csaki Bela, vicepreşedintele Autoguvernării Csongrad-Csanad, şi de Nagy Sandor, viceprimarul oraşului.

Anul acesta s-a nimerit ca la Szeged să se desfășoare și cel mai mare festival al vinului din Ungaria, la care participă toate cramele importante din țara vecină, dar care atrage și foarte multă lume.

Frontiera de la Triplex se va deschide într-un final

Anul acesta, tura s-a nimerit chiar când punctul de frontieră de la Triplex a fost deschisă (se întâmplă o dată pe an), la sărbătoarea organizată de DKMT. Vecinii au deja vamă funcţională cu Serbia, însă s-au făcut pași mari și pentru un nou punct de frontieră româno-maghiară.

“Aici e munca mea de 22 de ani. Putem spune că acum există înțelegerea între cele două țări și va începe construcția punctului de trecere. Vom lega cele două sate, Kübekháza și Beba Veche, nu ne vor mai despărții garduri, ci ne vor lega drumuri. Este ceva fantastic. Visăm la asta de 22 de ani. Îi vom aștepta la noi pe vecinii și preietenii români, să vină să mâncânce ceva bun, se se simtă bine, iar noi vom merge la ei să mâncăm mici”, a spus Molnar Robert, primarul din Kübekháza.

“Am scăpat de ploaie și nu a fost nici prea cald, nici prea rece”

Duminică dimineaţa, 26 mai, bicicliştii au plecat din Szeged, însoţiţi de poliţiştii maghiari, spre frontiera cu România. Trecerea s-a făcut tot pe la Triplex, iar profesioniștii au mai avut o cursă contra cronometru între Beba Veche și Sânandrei. Ceilalți au pedalat până la Dumbrăvița, unde i-a așteptat gulașul și mai multe evenimente artistice.

“Norocul nostru este că am scăpat fără ploaie, am avut temperatură perfectă, nu a fost nici prea cald, nici prea rece. Toată lumea a ajuns cu bine. Au fost unii care au pedalat doar pe anumite trasee, mulți au făcut tot drumul. Totul s-a desfășurat conform planului și asta se întâmplă pentru a treia oară și nu e chiar ușor de organizat. Nu e doar despre ciclism, ci și despre relația Timișoara-Szeged, de întărirea relației între unguri și români”, a spus Peter Tamas, consulul Ungariei la Timișoara, Peter Tamas, președintele Asociației Bastionul-Varbastya.

Dincolo de faptul că acţiunea a promovat mişcarea şi un mod de viaţă activ şi sănătos, evenimentul vrea să fie și un element de lobby pentru mai multe investiții majore în infrastructură precum piste de biciclete de la Timişoara la Vama Cenad, un pod nou peste Mureș, între România și Ungaria, și deschiderea permanentă a punctului de trecere a frontierei de la Triplex (Beba Veche- Kübekháza).