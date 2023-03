Noile autobuze electrice de la Timișoara, scoase pe traseu fără stații de încărcare rapidă. Ce spun autoritățile

Primele autobuze electrice Karsan (Turcia) vor fi puse în circulație până la începutul lunii aprilie. Autobuzele vor fi puse în circulație fără cele 15 stații de încărcare promise de Primăria Timișoara. Autoritățile locale spun că autobuzele pot funcționa și fără acele stații rapide.

Primele șase autobuze electrice cumpărate de Primăria Timișoara, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, pentru Societatea de Transport Public Timișoara au ajuns la Timișoara. Potrivit directorului Societății de Transport Public Timișoara, Constantin Cocheci, primele patru autobuze au fost deja recepționate, urmând ca până la sfârșitul lunii martie, cel târziu începutul lunii aprilie primele mijloace de transport în comun electrie să fie scoase pe traseu.

Surse din cadrul STPT au declarat pentru „Adevărul” că în cadrul testelor s-a constatat că în unele autobuze electrice noi plouă. Directorul STPT spune că la un singur autobuz „a fost o problemă de etanșeitate” care a și fost rezolvată.

Lipsa stațiilor de încărcare rapidă

Sursele din interiorul STPT au mai explicat că autobuzele electrice vor fi puse în circulație fără cele 15 stații de încărcare rapidă de pe traseu, iar asta poate crea sincope în funcționarea noilor mijloace de transport în comun.

Sursele „Adevărul” au explicat că rolul stațiilor de încărcare rapidă de la capăt de linie este acela de asigurare a energiei necesare funcționării fără a fi nevoie ca autobuzul să fie retras în depou pentru o încărcare lentă care durează câteva ore.

Aceleași surse au explicat că, în lipsa stațiilor de încărcare rapidă, dacă un șofer nu estimează corect traseul pe care îl mai poate parcurge cu energia rămasă poate să rămână în drum, mai ales că distanța parcursă poate fi afectată de condițiile de trafic care nu pot fi prevăzute. Spre exemplu, un accident pe traseu.

„Nu o să aibă un impact major”

În momentul în care anunța semnarea contractului de achiziție și faptul că „Timișoara va avea primele autobuze electrice”, Primăria Timișoara anunța că proiectul prevede și amenajarea a 44 staţii de încărcare lentă şi 15 staţii de încărcare rapidă. Potrivit directorului STPT, Constantin Cocheci, pe platforma din zona Dâmbovița, unde sunt parcate autobuzele atunci când nu sunt pe traseu, au fost amenajate 10 stații de încărcare lentă și una rapidă. Directorul STPT a explicat că stațiile rapide sunt gândite pentru a nu fi necesar să scoți autobuzele de pe traseu pentru a le duce la stația de încărcare lentă.

„Ele (n.red. autobuzele) au anumită autonomie și de aceea vor fi puse acele stații (n.r. de încărcare rapidă) în viitor. Printr-un plan de transport pe care noi l-am făcut nu o să aibă impact major. Bineînțeles că una este să ai stațiile de încărcare la capăt de linie sau pe traseu și să pot să încarce atunci când este necesar cu 40 la sută, spre exemplu, și alta e să vii cu el la 10 la sută și să îl pui la stația de încărcare lentă, unde încărcarea durează mai mult”, a explicat Cocheci.

„Nu sunt o condiție obligatorie”

Viceprimarul Ruben Lațcău susține că noile autobuze electrice pot funcționa fără stațiile de încărcare rapidă, acestea fiind gândite doar ca o soluție de avarie.

„Aceste stații de încărcare rapide care vor fi montate pe linii au rolul de a da un spor de 10 – 20 la sută bateriei, cu încărcări de 30 de minute. Sistemul are nevoie în primul rând de stațiile de încărcare lentă, cele care încarcă bateria în cinci-șase ore în întregime. În felul ăsta se asigură autonomia de peste 100km pe zi pe care producătorul o are specificată. Kilometri pe care un autobuz îi face pe o rută într-o zi sunt 70-80-90km. Deci autobuzele sunt capabile, cu o singură încărcare de noapte, să meargă o zi întreagă”, a dat asigurări Lațcău, potrivit căruia stațiile de încărcare rapidă vor fi „probabil” montate până la finalul acestui an.

Ruben Lațcău a mai anunțat că pentru stațiile de încărcare lentă va fi construită o nouă platformă, pentru care e nevoie de 40 de milioane de lei, bani de la bugetul local. În momentul în care noua platformă va fi gata, actualele stații de încărcare lentă vor fi mutate acolo.