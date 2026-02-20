Video Fată dispărută în Germania, găsită o săptămână mai târziu la Craiova. Cum a ajuns în România

Polițiști specializați din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj au identificat în Craiova o minoră, de 15 ani, dispărută din Germania.

Fata în vârstă de 15 ani a fost declarată dispărută pe 12 februarie, tot atunci fiind pusă în urmărire internațională de autoritățile germane.

În urma unor informații, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au găsit-o pe minoră într-o locuință din municipiul Craiova.

Copila, originară din județul Suceava, dar care deține dublă cetățenie, a fost preluată de reprezentanții D.G.A.S.P.C. Dolj, fiind informată familia și autoritățile germane.

Ea le-a declarat polițiștilor că pe timpul plecării nu a fost victima vreunei infracțiuni.

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, minora a plecat din Germania cu trenul, după ce s-ar fi certat cu părinții. Mama fetei a anunțat cu bucurie pe TikTok găsirea fiicei ei, după ce pe rețelele sociale a fost zarvă mare în ultimele zile legate de această dispariție.