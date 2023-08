Au dispărut fără să plătească după ce au mâncat la restaurant: „E cel mai scump, puteau să ia un șnițel“ VIDEO

Doi tineri au dispărut fără urmă după ce au mâncat la un restaurant din Mangalia, fără să achite nota de plată. Cuplul a comandat cel mai scump preparat din meniu, iar când a trebuit să plătească a apelat la o strategie ingenioasă.

Conform Replica de Constanța, tinerii au comandat sturion, unul dintre cele mai scumpe preparate din meniu.

La final au plătit doar o parte din sumă, chiar dacă nota de plată era peste 300 de lei. Ei s-au scuzat că nu au lei în portofel și că merg până la mașină pentru a lua diferența de bani, însă s-au făcut nevăzuți.

„Noi avem tot felul de clienți, dar aceștia pare că au venit special să nu plătească. Băiatul a anunțat la un moment dat că nu are bani. Prietena lui s-a dus la masă, l-a înjurat, probabil că o scosese la o întâlnire. Ea a zis că are 100 de lei și au hotărât să plătească ea o parte. Ospătărița i-a spus că e în regulă, doar că ar trebui să facă cumva să aducă banii, pentru că nu poate să îi plătească ea consumația. Dacă tot a făcut o aroganță și a scos-o să mănânce pește, trebuia să se gândească la faptul că a comandat cel mai scump preparat din meniu.Nimeni nu s-a așteptat, ei erau destul de bine îmbrăcați. Consumația a fost de 306 lei, au mâncat sturion, e cel mai scump pește din meniu. Puteau să mănânce un șnițel...”, a declarat pentru Replica de Constanța, patrona restaurantului.

Turist în Mykonos, la un pas de leșin când a văzut nota de plată: „Am fost îngrozit!”. Cum a fost păcălit

Un turist aflat în Mykonos cu familia a fost la un pas de leșin când a văzut nota de plată. Bărbatul susține că a fost înșelat cu 360 de euro de personalul unui restaurant. El a povestit cum au fost furați şi minţiţi în zona cunoscută Platys Gialos.

Clientul a explicat într-o postare pe reţelele sociale că au fost abordați de un chelner în timp ce îşi căutau un loc pe plajă.

Bărbatul le-a spus că familia ar putea folosi șezlongurile hotelului cu condiția să cumpere două băuturi. Clientul a fost de acord spunând că a fost o afacere aparent echitabilă, dar după un timp, chelnerul a insistat să plaseze o comandă.

„Ne-a forțat să comandăm milkshake-uri”

Personalul restaurantului, a povestit turistul păcălit, au fost întrebaţi despre prețuri, dar au evitat să răspundă, asigurându-l că acestea sunt ieftine. „În acest timp ne-a forțat să comandăm milkshake-uri pentru copiii noștri. Pentru că am stat acolo aproximativ o oră, ne-am gândit că la fel de bine am putea să comandăm niște mâncare, el recomandându-ne niște calamari la preţul de 19 euro. Mi-a spus că vine cu o salată și pâine pentru care am întrebat din nou dacă este o taxă separată, iar el a spus «Nu»”, a declarat turistul păgubit.