Mărturia polițiștilor care l-au capturat pe dublul asasin de la Timișoara: „Nu i-am dat posibilitatea să riposteze”

Polițiștii de la Investigații Criminale care l-au prins pe autorul dublei crime de la Timișoara au povestit momentul capturării. Potrivit unuia dintre polițiști, ucigașul avea asupra sa haine de schimb, semn că inteționa să se ascundă în continuare.

„Știu că liniștea și încrederea populației a fost zdruncinată fără doar și poate, motiv pentru care vreau să le transmit că Timișoara este un oraș sigur. Este sigur fiind că am demonstrat, într-un timp extrem de scurt, că suntem o forță care nu poate fi în niciun caz înfrântă”, a declarat șeful Poliției Timiș, Adrian Petecel. Potrivit șefului IPJ Timiș, victimele și autorul se cunoșteau, locuind o perioadă în aceeași clădire.

„Cred că acesta a fost și motivul ușurinței cu care ușa a fost deschisă, negândindu-se fără doar și poate ce va urma”, a mai declarat Petecel.

La rândul său, Laurențiu Țimbriș, unul dintre cei doi polițiști de la Investigații Criminale care l-au imobilizat pe criminal, a povestit cum s-a întâmplat totul.

„Pot să vă spun că noi cunoșteam faptul că este o persoană extrem de violentă și acesta a fost și motivul pentru care, împreună cu colegul meu, am adoptat o reacție extrem de fermă pentru imobilizarea lui și pentru a nu-I da posibilitatea de a riposta în vreun fel. Mai departe, am procedat la efectuarea unui control corporal asupra autorului infracțiunii. Am găsit asupra lui mai multe articole vestimentare de schimb și obiecte de igienă corporală, semn că se pregătea să se sustragă în continuare urmăririi penale”, a declarat polițistul care lucrează la Investigații Criminale de patru ani.

Petre Mândruț, cel de-al doilea polițist care a participat la încătușarea dublului criminal de la Timișoara a declarat că în momentul în care autorul crimelor a fost prins nu a fost încercat de sentimente speciale.

„Misiunea noastră, deși nu este una ușoară, o facem cu plăcere, cu dăruire. Rezultatele, ca cel de față, sunt cea cea mai bună răsplată pentru noi. Emoția face parte din latura noastră umană, însă cu trecerea timpului, primind anumite cazuri la care participăm și beneficiind de o pregătire temeinică, reușim să le gestionăm astfel încât să luăm cele mai bune decizii în momente limită pentru noi”, a declarat Mândruț.

După ce a fost prins, autorul crimelor din centrul Timișoarei a fost reținut, urmând să fie prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă.