Îndrăgita formație croată Magazin a concertat în premieră la Timișoara. Hituri nemuritoare au răsunat în Piața Victoriei FOTO VIDEO

Aniversarea a 15 ani a postului de radio sârbesc Banat Link a adus în centrul Timișoarei o sumedenie de artiști din Serbia, în cadrul primei ediții a Festivalului Banaton.

Pe scena din Piața Victoriei au urcat, miercuri, 8 mai 2024, nume mari ai muzicii sârbești. S-au decernat premii pentru 12 categorii de muzică pop și folk, topul fiind realizat de Radio Banat Link, care a sărbătorit astfel 15 ani de existență în Timișoara.

„În timpul pandemiei, am aflat că Radio Banat Link e cel mai ascultat post de radio în Timișoara. Pentru că astăzi se împlinim 15 ani de când i-am dat drumul la post pe FM, am gândit să facem un concert aniversar. Dar apoi am zis că Timișoara merită mai mult decât un simplu concert. Așa că am făcut un festival. Vrem ca acest festival să devină o tradiție. Se numește Banaton, după numele celei mai ascultate emisiuni de la Banat Link”, a spus Zeljko Adzici, managerul postului sârbesc de radio Banat Link.

Apetitul bănățenilor pentru muzica sârbească

La Timișoara au cântat printre alții Snejana Babici ”Sneki”, Neda Ukraden (singura care a primit două trofee, pentru cel mai mare hit pop al tuturor timpurilor din Balcani, „Zora Je”, cât și pentru cântăreața anului) și trupa croată Magazin, o veritabilă legendă a muzicii pop în spațiul ex-iugoslav, care a cântat în premieră în Timișoara.

„Sunt artiști din prima garnitură a estradei din Serbia, nu sunt niște artiști care apar așa din când în când în atenția publicului. E adevărat că nu mai există acea conexiune care a fost în Banat cu muzica sârbească înainte de 1989, dar acești artiști sunt cunoscuți. În Serbia e o scenă dinamică în continuare, iar acum avem ocazia să vedem la un loc o pleiadă de soliști și două orchestre redutabile“, a declarat omul de radio și criticul muzical Mimo Obradov.

El a explicat succesul muzicienilor străini.

„Rade Jorovici a cântat de două ori la Sala Olimpia, și înainte, și după '89. Sneki e o solistă foarte populară cu hituri care se cântă și în România, nu numai în Banat. Coroana e Neda Ukraden, care și-a menținut popularitatea pentru că a venit de mai multe ori în Timișoara și în regiune. Cireașa de pe tort e Magazin, o formație pop prin excelență, prima dată pe o scenă în Timișoara. Succesul lor nu este întâmplător. În spatele acestei formații stă un compozitor comparat cu Goran Bregovici. El compune 90% din cântece, a fost membru fondator și acum este legat ombilical de trupă. El îi coordonează. Este vorba de Tonci Vulici din Split, de unde e Magazin, un oraș minunat de pe malul Adriaticii. Acolo e o îmbinare între muzica balcanică și muzica italiană, foarte melodioasă și transmite”, a spus Mimo Obradov.

Pera Todorovici, cântăreț sârb din Timișoara, a primit un premiu pentru întreaga carieră.

Solista părăsește trupa după 14 ani

Trupa Magazin a cântat o oră și jumătate, iar printre cele mai celebre hit-uri care au răsunat în Piața Victoriei au fost „Put, putujem”, „Pisi mi”, „Tri sam ti zime saptala ime” şi „Ti si zelja mog zivota”.

Din 2010 până în prezent, solista trupei este Andrea Susnjara, care a anunțat la Timișoara că a sosit timpul să înceapă o carieră solo.

„Nu sunt prima dată la Timișoara, e a treia oară când vin aici, dar e primul concert cu trupa Magazin. Sunt încântată de acest oraș. A fost o energie faină din partea publicului și nu mă așteptam ca lumea să știe piesele. Pot să spun că m-am simțit ca acasă. Toți mă întreabă care e secretul succesului pentru această trupă care cântă de atâția ani. Băieții din trupă poate nu vor fi de acord cu mine, dar aș spune că succesul se datorează femeilor din trupă, au fost până cinci soliste. Liljiana Nikolovska, Danijela Martinovici, Jelena Rozga și Ivana Kovaci și eu. Dar eu voi pleca în curând din trupă. După 14 ani a venit timpul să încep o carieră solo”, a declarat Andrea Susnjara, pentru Adevărul.

Citește și: Legendara formație germană de hard rock Bonfire concertează la Timișoara VIDEO

Formația Magazin a fost înfiinţată la Split, în Croaţia, în 1979, cu numele Dalmatinski Magazin (“Magazin dalmaţian”). În 1982 avea să îşi schimbe numele în Magazin, urmând să cucerească rapid inimilie celor din fosta Iugoslavie.