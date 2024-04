Sonique, nume iconic în industria muzicală, concertează la Timișoara de Ziua Europei VIDEO

Timișoara va avea un program plin, joi 9 mai, cu ocazia Zilei Europei. Casa de Cultură a pregătit un concert în Piața Victoriei, vedeta serii fiind cuoscuta DJ Sonique.

Evenimentele de Ziua Europei de la Timișoara vor demara la ora 18.00, cu un spectacol pus la cale de Corala „Contrast”, orchestra simfonică „Lira” și orchestra Ansamblului „Timișul”, cu soliștii Nico și Cezar Ouatu.

Seara, pe scena din Piața Victoriei, va urca faimoasa artistă DJ Sonique, nume iconic în industria muzicală, care aduce în Timișoara energia sa pozitivă și o călătorie captivantă prin sunetele dance, pop și house.

Sonia Clarke, cunoscută sub numele de scenă Sonique, este o compozitoare și DJ britanică, fiind cunoscută mai ales pentru contribuția sa semnificativă la dezvoltarea genului dance.

Născută pe 21 iunie 1968 în Crouch End, Londra, Sonique a intrat în lumina reflectoarelor la sfârșitul anilor ’80, ca membră a trupei dance S’Express. Deși colaborarea cu S’Express a adus un album de studio, succesul major a venit odată cu cariera solo, lansată la începutul anilor 2000.

Cu o carieră de succes, ce se întinde pe parcursul mai multor decenii, ea a captivat inimile ascultătorilor din întreaga lume cu vocea sa puternică și cu hiturile sale, devenite imnuri ale unei întregi generații.

Piesa sa emblematică „It Feels So Good” a rămas pe primele poziții în clasamentele muzicale și a definit sunetul anilor ’90, devenind unul dintre cele mai cunoscute și iubite cântece ale vremii. De atunci, Sonique a continuat să cucerească publicul cu piese precum „Sky”, „Alive” și „Can’t Make Up My Mind”, demonstrându-și talentul incontestabil în industria muzicală.

Manifestări la Muzeul Satului

De Ziua Europei, la Timișoara vor avea și o serie de manifestări organizate de Prefectura Timiș, la Muzeul Satului Bănățean, între orele 10.00-14.00 (moment festiv, muzică militară, folclor, teatru de păpuși, dresaj canin, prezentarea tehnicii din dotarea poliției, jandarmeriei și ISU).

Timișorenii vor putea participa și la „Crosul Europei”, desfășurat în parteneriat cu Asociația Club Sportiv „Campioni pentru viitor”.