Legendara formație germană de hard rock Bonfire concertează la Timișoara VIDEO

Trupa germană de hard rock Bonfire evoluează sub acest nume din 1986. În perioada 1979-1985, grupul condus de Hans Ziller s-a numit Cacumen. Iubitorii formației sunt așteptați la concert, în Timișoara.

Clubul M2 Event continuă și în acest an cu evenimente interesante pentru rockerii din orașul de pe Bega. După ce anul trecut a concertat Joel Hoekstra, chitaristul formației Whitesnake și Trans Siberian Orchestra, alături de Brandon Gibbs, vocalistul trupei Poison, acum se pregătește să vină o altă legendă a rockului melodic. Este vorba de grupul german de hard rock Bonfire, care va cânta în clubul din centrul Timișoarei, în 13 iunie 2024.

Rockerii vor avea ocazia să asculte piese celebre precum “You make me feel”,” Give It a Try”,”The stroke” sau ” Sleeping All Alone”.

Bonfire vine la Timișoara în formula Hans Ziller, Ronnie Parkes, Frank Pane, Fabio Alessandrini și DYAN.

Prețul unui bilet normal este 120 de lei, însă există și două perioada de “earlybird” și “presale”, cu 80 respectiv 100 de lei.

Trupa a fost pusă pe picioare de Hans Ziller. În perioada 1979-1985 s-a numit Cacumen, iar în 1986 și-a schimbat numele în Bonfire, chiar înainte de lansarea albumului de debut, “Don't Touch the Light”.

De atunci, Bonfire a scos numai puțin de 16 albume de studio și șase albume live.

Penultimul album al celor de la Bonfire, “Fistfull of fire”, a apărut în 2020, fiind primul album scos alături de noul solist, Alexx Stahl, care s-a alăturat grupului german în 2018.

“Spre deosebire de alți soliști din Bonfire, Alexx depune o energie incredibilă, uneori e nevoie să-l potolim, nu să-l motivăm. De la bun început suntem o formație de hard rock, dar nu a fost niciodată atât de clar ca în această perioadă. Trupe atât de vechi, ca Bonfire, sunt pe cale de dispariție. Dar noi încă mai avem multe de spus din punct de vedere muzical”, a spus Hans Ziller, liderul și fondatorul trupei Bonfire.

În 2021 au lansat albumul „Roots”, o colecție de cele mai bune melodii Bonfire într-o versiune „unplugget”, precum și cinci melodii noi.