Fostă directoare BCR, condamnată cu suspendare după ce a păgubit zeci de clienți. Cum a rămas cu aproape un milion de euro

Fosta șefă a sucursalei BCR din Lugoj, Delia Lavinia Ionășel Lăzărescu, a fost condamnată în primă instanță la doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Deși prejudiciul se apropie de 1,2 milioane de euro, cea mai mare parte a fost acoperită de asigurător și de bancă, iar femeia a fost obligată să returneze doar o mică parte din bani. Sentința nu este definitivă.

În perioada 2015-2021, fosta directoare a convins 32 de clienți să-și scoată banii din depozite și să i-i înmâneze cash, sub pretextul unor investiții cu dobânzi „mai avantajoase”. Pentru a-și duce planul la capăt, a falsificat peste 300 de documente.

„Începând cu anul 2015, inculpata […] a desfășurat o activitate infracțională sistematică, concepută pe un plan bine definit, utilizându-și atribuțiile profesionale și poziția de încredere”, se arată în sentința Judecătoriei Lugoj, potrivit Libertatea.

Sumele primite de la victime au variat de la câteva mii la sute de mii de euro. Un client i-a dat peste 150.000 de euro și 800.000 de lei, altul peste 220.000 de euro. În total, femeia și-a însușit 1.194.988 de euro.

Banii au fost recuperați, dar nu de la ea

După descoperirea fraudei, BCR și firma de asigurări au despăgubit clienții. Aproximativ 985.000 de euro au fost acoperiți de asigurător, iar restul de bancă, care a reușit să recupereze de la fosta directoare doar 68.000 de lei și 32.500 de euro.

Doar trei dintre cei 32 de păgubiți și-au menținut plângerile. Ei fuseseră înșelați cu 89.000 de euro și 90.000 de lei.

A recunoscut faptele și a primit pedeapsă cu suspendare

Trimisă în judecată în mai 2025, Delia Lavinia Ionășel Lăzărescu a recunoscut acuzațiile și a cerut judecare în procedură simplificată. Instanța a condamnat-o la doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare.

Judecătorii au subliniat că faptele sunt „de o gravitate deosebită” și că „gravitatea faptelor nu se rezumă la prejudiciul material, considerabil, produs victimelor, ci privește și afectarea încrederii publicului în instituțiile bancare”.

Totuși, instanța a considerat că „inculpata, fiind o persoană integrată în societate, fără antecedente penale, nu prezintă o periculozitate care să justifice executarea pedepsei prin privare de libertate”.

Rămâne cu aproape un milion de euro

Judecătoria Lugoj a obligat-o să plătească doar 89.000 de euro și 90.000 de lei, sumele aferente celor trei victime care nu s-au împăcat cu ea.

Cum firma de asigurări, care a acoperit cea mai mare parte a prejudiciului (985.000 de euro), nu s-a constituit parte civilă, fosta directoare a rămas, în final, cu un „profit” de aproape un milion de euro. Sentința nu este definitivă și va fi analizată de Curtea de Apel Timișoara.