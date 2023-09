Experiența de coșmar a unei românce care a cerut sprijin primăriei în lupta cu cei care-i blochează accesul în curte

O timișoreancă a povestit experiența de coșmar pe care a avut-o cu Primăria Timișoara în momentul în care a cerut aprobare pentru a monta un blocator în fața intrării în curtea proprietății sale, astfel încât accesul să nu îi mai fie blocat de mașinile care parchează acolo ilegal.

Într-o postare de pe pagina sa de Facebook, Anda Daiana Casapu a arătat că în octombrie 2022, la sugestia Poliției Locale, care nu face față ridicărilor de mașini care îi blochează intrarea pe proprietate, i-a cerut Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Timișoara să îi permită să monteze în fața proprietății sale un blocator astfel încât mașinile să nu mai parcheze ilegal.

Timișoreanca susține că la cinci luni de la depunerea solicitării, cererea sa figura pe siteul primăriei în „în lucru”. Hotărâtă să își rezolve problema, Anda Daiana Casapu susține că a mers în persoană la primărie pentru a cere lămuriri. De la celebra cameră 12 (biroul de relații cu publicul), timișoreanca a fost direcționată către directorul Direcției Generale Investiții Mentenanță din Primăria Timișoara, Mihai Florescu, care este și vicepreședintele Comisiei de Circulație.

Anda Daiana Casapu susține că, după ce i-a prezentat directorului Florescu problema sa, a urmat un dialog halucinant în care directorul i-ar fi spus că „așa a hotărât el” să nu se mai permită montarea blocatoarelor, iar cererea sa nici nu a ajuns în Comisia de Circulație.

Surprinsă că, deși i s-a spus că solicitarea sa nu a ajuns în Comisia de Circulație, al cărei președinte este viceprimarul Ruben Lațcău, a primit aviz negativ, timișoreanca a cerut să îi fie comunicat procesul-verbal al ședinței în care cererea sa a fost respinsă, primind doar un tabel, care arăta ca o ordine de zi, pe care singurul punct era cererea sa, documentul fiind semnat doar de directorul Florescu și încă o angajată.

Având suspiciuni că documentul este falsificat, Anda Daiana Casapu a solicitat să intre în audiență la viceprimarul Ruben Lațcău, foarte amabil, i-a spus că solicitarea sa va fi analizată și va primi un răspuns. Recent, timișoreanca a primit același răspuns: aviz nefavorabil.

„Fiind ‹protagonistă› de această dată, nu pot face o critică obiectiva, așa ca vă las pe dumneavoastră să va exprimați părerea, in special pe cei care susțin încântați că Primăria Timișoara are parte de o conducere profesionistă și plină de inițiativă. Oare inițiativa să fie luarea unor decizii arbitrare și nerespectarea legilor? Sau desconsiderarea cetățenilor prin încercarea de a-i induce in eroare prin fals in acte?”, a scris Anda Daiana Casapu.

Reacția viceprimarului Lațcău

Viceprimarul Ruben Lațcău a reacționat la postarea timișorencei, spunând că „are să verifice dacă a durat 5 luni răspunsul, iar dacă este cazul va impune sancțiuni”. În privința avizului negativ, Lațcău a explicat că municipalitatea nu aprobă amplasarea blocatoarelor din motive care țin de „legalitate și filosofia administrativă”.

„Pentru a rezerva domeniul public cu o barieră/blocator e nevoie de o procedură de concesiune prin licitație care trebuie aprobată printr-un HCL. A doua chestie, cea care tine de filosofia administrativă se referă la principiul de a permite concesionarea domeniului public, accese, intrânduri sau curți ale blocului. Această lucru a fost permis în trecut la mica înțelegere și nu prin procedură legală, domeniul public a fost rezervat prin bariere/blocatoare. Situația asta poate ni se pare rezonabilă când ne gândim la problema, nevoia, noastră, dar ar trebui să ne gândim cât de în regulă ar fi ca acest lucru să se extindă în întreg orașul. Blocarea acceselor de case, de firme, curți ale blocurilor ș.a.m.d.”, a mai scris Lațcău.

Viceprimarul spune că Timpark (serviciul de gestionare a parcărilor) si-a extins programul de ridicări până la ora opt (de luni până vineri) prin achiziția a două noi utilaje și angajarea de șoferi si operator autorizat de macara.

„Nu e nici o decizie de a limita timpul de funcționare, ba din contră, avem încă o procedură de achiziție utilaj în lucru si încercăm să găsim/calificăm operatori de macara ca să putem asigura in program 24/24, 7/7 cât mai repede. Probabil domnul Florescu s-a exprimat greșit, vă asigur că funcționarea serviciului în timpul nopți si in weekend e un obiectiv al Timpark”, a spus Lațcău, potrivit căruia, dacă se găsesc macaragii, serviciul de ridicare va avea program non-stop începând de anul viitor.