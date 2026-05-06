Foto Descoperire rară pe șantierul Centurii Timișoara Vest: mormântul unui războinic avar, îngropat cu tot cu cal și artefacte prețioase

O descoperire arheologică importantă a fost făcută pe șantierul Centurii Timișoara Vest, unde a fost identificat un complex funerar datat în secolele VI–VII d.Hr., aparținând unui războinic avar îngropat alături de calul său.





Anunțul a fost făcut de DRDP Timișoara, care precizează că descoperirea oferă informații valoroase despre această populație de războinici călare, prezentă în Europa Centrală și de Est în acea perioadă.

Printre elementele remarcabile se numără înhumarea călărețului împreună cu calul său, dar și prezența unor obiecte din aur, argint și bronz. Artefactele indică statutul social ridicat al războinicului și oferă indicii importante despre practicile funerare și structura socială a avarilor, potrivit arheologilor.

Cercetările sunt realizate de specialiștii de la Muzeul de Istorie din Satu Mare și continuă în paralel cu lucrările pregătitoare de pe șantier.