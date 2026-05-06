search
Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Foto Descoperire rară pe șantierul Centurii Timișoara Vest: mormântul unui războinic avar, îngropat cu tot cu cal și artefacte prețioase

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O descoperire arheologică importantă a fost făcută pe șantierul Centurii Timișoara Vest, unde a fost identificat un complex funerar datat în secolele VI–VII d.Hr., aparținând unui războinic avar îngropat alături de calul său. 

FOTO: DRDP Timișoara
Imaginea 1/6: FOTO: DRDP Timișoara
FOTO: DRDP Timișoara
FOTO: DRDP Timișoara
FOTO: DRDP Timișoara
FOTO: DRDP Timișoara
FOTO: DRDP Timișoara
FOTO: DRDP Timișoara

Anunțul a fost făcut de DRDP Timișoara, care precizează că descoperirea oferă informații valoroase despre această populație de războinici călare, prezentă în Europa Centrală și de Est în acea perioadă.

Printre elementele remarcabile se numără înhumarea călărețului împreună cu calul său, dar și prezența unor obiecte din aur, argint și bronz. Artefactele indică statutul social ridicat al războinicului și oferă indicii importante despre practicile funerare și structura socială a avarilor, potrivit arheologilor.

Cercetările sunt realizate de specialiștii de la Muzeul de Istorie din Satu Mare și continuă în paralel cu lucrările pregătitoare de pe șantier.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
digi24.ro
image
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Ilie Bolojan, eroul boților, al like-urilor cumpărate și al activiștilor de partid
gandul.ro
image
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
mediafax.ro
image
El este jucătorul de națională care a fugit din țară. A plecat chiar de sub ochii securiștilor
fanatik.ro
image
Șeful armatei israeliene din Cisiordania spune că trupele sale ucid la un nivel nemaivăzut din 1967
libertatea.ro
image
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Anamaria Prodan, decizie fără precedent: "Nimic nu s-a schimbat!"
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
Ultima decizie luată de Bolojan în Guvern, înainte de moţiune: primă de 1.500 de lei pentru profesori. Cum trebuie cheltuiţi banii
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Trei scenarii după ce PSD şi AUR au dat jos Guvernul Bolojan: De la guvern minoritar, la alianţe surpriză
observatornews.ro
image
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
cancan.ro
image
Din 10 lei încasați, statul cheltuie 9 lei pe pensii și pe salariile bugetarilor. Mai e loc să crească?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Care este diferența dintre indemnizația de handicap și pensia de invaliditate. Când ai voie să lucrezi legal
playtech.ro
image
„Balaurul” pe care Gigi Becali a plătit 650.000 de euro ajunge în weekend la FCSB! „Mai scump decât Rolls Royce-ul patronului”. Foto
fanatik.ro
image
Un tânăr a schimbat ora la care bea cafeaua, iar rezultatul l-a surprins: "Este o senzație uimitoare când văd efectul asupra corpului meu"
ziare.com
image
Se încheie o eră în Europa: OUT după Arsenal - Atletico 1-0! "V-o spun în seara asta"
digisport.ro
image
EXCLUSIV | ”Planul Bolojan” agită scena politică: liderii USR se tem că le-ar putea lua partidul după ce va fi debarcat de PNL
stiripesurse.ro
image
Cum și-au împărțit minoritățile cele peste 250 milioane de la stat ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
DECIZIA lui Nicușor Dan după demiterea guvernului Ilie Bolojan. E BREAKING NEWS
romaniatv.net
image
Furt din urna de voturi, ce au lăsat ”hoții” la schimb. Moment jenant la moțiune
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Femeia care l-a umilit public pe fiul preferat al dictatorului Nicolae Ceaușescu. L-a tratat ca pe ultimul om după un episod care a rămas în istorie
actualitate.net
image
Noutăți despre Dan Petrescu: care e starea de sănătate a „Bursucului”
click.ro
image
De ce nu poate Oana Lis să meargă la înmormântarea bunicii care a crescut-o: „Mă doare, dar asta este”
click.ro
image
Monica Bîrlădeanu, de nerecunoscut! Cum arată după ce a renunțat la părul lung
click.ro
Alicia Vikander în rolul Reginei Caroline Mathilde a Danemarcei și Norvegiei și Mads Mikkelsen în rolul lui Johann Friedrich Struensee în filmul Magnolia profimedia 0124529711 jpg
Regina adulteră care s-a cuplat cu medicul regelui! Pasiunea mocnea între ei, iar amantlâcul a devenit bombă politică
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Interiorul unei secţii a Intreprinderii de oţeluri aliate Târgovişte (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 273/1977)
Ghiuleaua din minereu de fier de la piciorul economiei României socialiste
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce fel de mamă este Maria Marinescu? Cunoscutul designer a venit împreună cu băieții ei la Premiile Gopo
image
Noutăți despre Dan Petrescu: care e starea de sănătate a „Bursucului”

OK! Magazine

image
Miliardara indiană Sudha Reddy a făcut furori la Met Gala cu un colier de 15 milioane de dolari. Lux și opulență, a eclipsat toate bijuteriile

Click! Pentru femei

image
Portalul 5:5 e deschis! Ziua care promite schimbări radicale și decizii de destin

Click! Sănătate

image
Aceste meserii sunt factori de risc pentru cancerul ovarian