Celebrul Emerich Dembroschi, despre Mondialul Qatar 2022: „Trebuie să fie nebuni să nu se uite!” VIDEO

Celebrul jucător Emerich Dembroschi, eroul de la Guadalajara, cel mai bun fotbalist român în Mexic '70, a vorbit pentru „Adevărul“ despre Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022, care începe duminică, 20 noiembrie, ora 18.00.

Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar începe duminică, 20 noiembrie, la ora 18.00, cu meciul Qatar - Ecuador, marcând mai multe premiere în istoria competiției: pentru prima oară Mondialul se va desfășura într-o țară arabă; pentru prima dată are loc iarna – date fiind condițiile extreme; pentru prima dată vor participa 32 de echipe.

Deși sunt mulți care au criticat acordarea dreptului de organizare a Campionatului Mondial Qatarului, emirii au făcut minuni. Au construit de la zero opt stadioane, în deșert, infrastructură de cel mai înalt nivel, cu sacrificii financiare și umane.

Unul dintre cei care abia așteaptă să înceapă Campionatul Mondial este și Emerich Dembroschi (77 de ani), eroul de la Guadalajara, cel mai bun fotbalist român în Mexic '70.

„Merită și arabii să organizeze un Campionat Mondial. E prima dată când se organizează în Orientul Mijlociu. Am văzut că sunt multe critici, dar au fost și multe interese. Alții au pierdut în detrimentul Qatarului. Din ce am văzut, este extraordinar ce au putut face cei din Qatar. E practic o minune, nimeni altcineva nu cred că ar fi fost în stare să construiască stadioane în deșert. E incredibil. Sigur, au și bani. Să nu uităm că prima ediție a Campionatului Mondial, din 1934, s-a desfășurat în Uruguay, unde oamenii stăteau pe burtă pe linia de tușă. Și atunci s-au întrebat unii, de ce nu s-a organizat la Berlin, la Londra sau la Budapesta, ungurii erau atunci tari. Toate desemnările au fost făcute politic, tot timpul a fost vorba de bani și interese, nu doar acum”, a declarat Emerich Dembroschi.

Cred că o să fie una dintre cele mai interesante campionate

Qatarezii au cheltuit peste 200 de miliarde de dolari, iar cei care boicotează Mondialul îi acuză pe șeici că nu au respectat drepturilor muncitorilor care au lucrat pe șantiere. Unele surse spun că au murit peste 6.000 de persoane, altele se rezumă la jumătate din această cifră, dar gazdele spun că numărul victimelor este semnificativ mai mic.

„Nu vor să se uite unii la fotbal pentru că e în Qatar? Trebuie să fie nebuni! Dacă îți place fotbalul, te uiți, dacă nu, nu te uiți. Poți să faci altceva. Dar nu sunt de acord cu ei. Cred că o să fie una dintre cele mai interesante campionate. Au murit oameni pe șantiere, e sensibilă teamă. Sigur că nu e ușor să lucrezi pe temperaturi de 50 de grade Celsius, în deșert, unii au căzut de la căldură, alții au făcut infarct, AVC, alții au murit în accidente de muncă. Fiecare viață contează, dar sacrificii au fost la toate marile construcții din lumea asta. Câți or fi murit la construcția celor Șapte minuni? Nimeni nu știe. Fiecare construcție mare a avut nevoie de sacrificii umane”, a mai comentat Dembroschi.

„Câștigă cine rezistă fizic”

Fostul mare internațional este fan Spania de când se știe, așa că în Qatar va ține cu ibericii. Dar crede că în afara favoriților, pot apărea surprize.

„Păcat că nu suntem și noi acolo. Eu cu Spania voi ține, cu ei am ținut tot timpul. Ei fac acum acel joc tiki-taka pe care o făceam noi acum 50 de ani. Era acea temporizare gândită de Angelo Niculescu. Așa jucam și noi. Sigur, Spania de azi e o echipă foarte bună. Tot cei mari sunt favoriți. Germania, Brazilia, Franța, Argentina. Dar pot apărea surprize. Poate să vină din Africa, poate să fie Portugalia, sârbii au echipă bună. Sunt vecinii noștri, țin și cu ei. Va fi interesant. Depinde și de cum se vor adapta echipele la condițiile climatice de acolo, la fusul orar, pentru că echipele au ajuns foarte târziu acolo. Până în ultima clipă au fost meciuri din cupele europene, campionat, meciuri ale naționalelor. Mulți jucători sunt obosiți. Astăzi se joacă într-un ritm ce nu se putea imagina înainte. Câștigă cine rezistă fizic”, a mai spus Dembroschi.

Campionatul Mondial din Qatar va debuta duminică, 20 noiembrie, cu meciul Qatar-Ecuador, care va începe la ora 18.00.

Cetățean de Onoare la Dumbrăvița

Emerich Dembovschi a primit sâmbătă, 19 noiembrie, o plachetă cu stema comunei Dumbrăvița din Timiș, unde locuiește de mai bine de 18 ani. Primarul Horia Bugarin a început procedurile pentru acordarea lui „Demo” a titlului de Cetățean de Onoare al Dumbrăviței.

„Eu m-am mutat la Dumbrăvița în 2005, pe atunci eram singur cu casa, pe câmp. Între timp s-a dezvoltat în jur. Acum sunt chiar la granița dintre Timișoara și Dumbrăvița. E un gest foarte frumos din partea primarului Horia Bugarin că s-a gândit la mine. E o onoare pentru mine și pentru familia mea să fiu Cetățean de Onoare la Dumbrăvița. Am mai primit acest titlu în alte patru localități: la Bacău, la Timișoara, la Câmpulung de la Tisa – unde m-am născut, și la Sighetu Marmației”, a afirmat „Dembo”.

Citește și: EXCLUSIV FOTO VIDEO Gest impresionant făcut de fostul mare fotbalist Emerich Dembroschi pentru câinele său paralizat

„Dumbrăvița nu a fost pregătită de promovare”

Deși echipa locală CS Dumbrăvița joacă în premieră în Liga a 2-a, Dembroschi nu a ajuns la niciun meci al verzilor de pe terenul Ștefan Dobay.

„Am mers mult la meciurile din liga a 3-a, dar vara asta am avut ceva probleme de sănătate și nu mai am voie să stau în frig, pe vânt. Bine că se dau meciurile la televizor. Părerea mea este că Dumbrăvița nu a fost pregătită de promovare, dar trebuie să fie mândri că sunt acolo, chiar dacă există șanse să retrogradeze. Le-am spus că fie mândri că joacă cu Dinamo, cu Steaua, cu Iași, Cluj. Și ce dacă vor cădea? Am spus și primarului, dacă se vor mai face ceva investiții, vor veni ceva jucători, există șansa să și rămână în liga secundă”, a mai declarat Emeric Dembroschi.