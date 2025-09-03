Doctoriță din Timiș, reţinută pentru luare de mită de la zeci de pacienți

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au dispus, miercuri, 3 septembrie, reţinerea pentru 24 de ore a unui medic din Făget pentru fapte de corupţie.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Timiş, în baza delegării procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, au pus în executare trei mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi dare de mită.

Oamenii legii au descins la sediul unei instituţii medicale publice, la sediul social al unui cabinet medical şi la domiciliul unei femei de 55 de ani, arată o informare de presă a Poliţiei Timiş.

Medicul a primit bani și bunuri de la 32 de pacienţi

Cercetările efectuate până în prezent arată că, în perioada aprilie 2024 - 29 august 2025, un medic pneumolog din cadrul unei instituţii medicale publice din Făget ar fi primit, cu titlu de mită, diferite sume de bani sau alte bunuri de la 32 de pacienţi care s-au prezentat la biroul său din unitatea medicală.

În baza probatoriului administrat, medicul a fost reţinut de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş pentru 24 de ore.

Amintim că în vara acestui an, un medic ortoped de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din Capitală a fost prins în flagrant, joi, de procurori în timp ce primea mită, au precizat surse judiciare.