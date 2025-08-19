Ce acuzații i se aduc femeii care a născut în baia de acasă și și-a lăsat bebelușul să se înece în WC. Tânăra a fost trimisă în judecată

Femeia de 31 de ani din Timişoara care a născut în WC-ul locuinţei sale şi a lăsat bebelușul să moară în vasul de toaletă din cauza leziunilor şi a înecului, a fost trimisă în judecată.

Tânăra este acuzată de violenţă în familie, în forma omorului calificat, potrivit Știrilor ProTV

Femeia a fost cercetată în stare de arest preventiv.

„În data de 11.04.2025, în jurul orei 12.00, inculpata, cunoscând că este însărcinată, a dat naştere unui nou-născut viabil (sarcina fiind ajunsă la termen), în vasul de toaletă din incinta imobilului de domiciliu. După naştere, inculpata a lăsat nou-născutul fără ajutor în vasul de toaletă, aproximativ 20-30 de minute, până în momentul în care la faţa locului au ajuns membrii unui echipaj de ambulanţă, care au scos cadavrul nou-născutului din vasul de toaletă”, se arată într-un comuniat de presă transmis, marţi, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Bebelușul, lăsat să se înece în WC

Potrivit raportului medico-legal de necropsie, decesul nou-născutului a survenit ca urmare a leziunii suferite la nivelul capului, produsă cel mai probabil în momentul expulzării, prin lovire de pereţii vasului de toaletă, cât şi a asfixiei mecanice (înec).

„Vinovăţia inculpatei constă atât în modalitatea necorespunzătoare în care a procedat la naşterea nou-născutului, cât şi în lăsarea acestuia fără ajutor în apa din vasul de toaletă, până la sosirea echipajului de ambulanţă, acceptând posibilitatea decesului nou-născutului”, se arată într-un comuniat de presă transmis, marţi, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Dosarul a fost trimis spre soluţionare Tribunalul Timiş.

În 2015, magistraţii Curţii de Apel Iaşi au condamnat definitiv o tânără din Huşi, pentru uciderea nou născutului la doi ani de închisoare cu executare. Iniţial, tânăra care a născut în timp ce era elevă în clasa a XI-a, a fost condamnată de judecătorii vasluieni cu suspendare.