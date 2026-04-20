Video Carusel defect la un eveniment din Caransebeș: 17 copii blocați, șase au ajuns la spital

Un incident a avut loc duminică seară, în Caransebeș, unde un carusel s-a defectat în timpul unui eveniment cultural, lăsând 17 copii blocați în dispozitivul de agrement.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, pompierii militari din cadrul Detașamentului Caransebeș au intervenit de urgență în jurul orei 23:00 pentru salvarea copiilor rămași suspendați în carusel, în urma unei defecțiuni tehnice.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, precum și echipaje medicale. Salvatorii au reușit să coboare în siguranță toate persoanele blocate, readucând caruselul în poziția inițială prin manevre manuale, folosind frânghii.

În urma evaluării medicale, șase copii au suferit atacuri de panică și au fost transportați la Compartimentul de Primiri Urgențe din Caransebeș pentru îngrijiri de specialitate. Celelalte persoane implicate au refuzat transportul la spital sau alte intervenții medicale.