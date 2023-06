Așa a fost salvat militarul din Timișoara care amenința că se aruncă de la etaj VIDEO

Operațiunea de salvare a militarului care timp de aproape 24 de ore a amenințat că se aruncă în gol de la etajul al șaptelea al unui bloc din Calea Șagului din Timișoara este considerată un exemplu de colaborare între instituții.

Subofițerul de 37 de ani a stat aproape 24 de ore pe pervazul geamului, până când un alpinist de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a coborât în rapel și l-a împins în interiorul locuinței.

„Eu execut serviciul la Detașamentul 1, sunt șef gardă intervenție, alpinist de intervenție, iar după raport și schimbarea gărzii, comandantul m-a chemat la dânsul și mi-a transmis că am o misiune de îndeplinit și trebuie să merg la Detașamentul 2 în sprijin, pentru a ajuta colegii să-l dea jos pe cel care amenință că se sinucidă. Sunt alpinist de aproape 30 de ani. Nu era ceva deosebit”, a declarat Alin Vicol, pompier-alpinist la ISU Timiș.

Acesta a povestit cum s-a desfășurat operațiunea din dimineața zilei de vineri, 9 iunie.

„Ne-am deplasat la adresă, iar împreună cu comandanții de dispozitiv și negociatorii de la IPJ s-a luat decizia ca, în momentul în care va fi distras și atras către fereastră, să intervenim și să-l împingem în interior. Ulterior am obturat și fereastra, iar din interior negociatorii și cei de la poliție au intervenit și l-au imobilizat. Vă dați seama, ca 24 ore să nu doarmă, a fost extenuat”, a mai declarat Alin Vicol.

Pompierul-alpinist a mai spus că a fost o misiune deosebit de delicată, pentru că, în orice moment, dacă bărbatul de pe pervaz îl simțea deasupra lui, putea să se arunce sau să folosească cuțitul pe care-l avea asupra lui.

„Eu am fost asigurat, ne-am luat toate măsurile, deci riscurile erau aproape zero. Dar știți, nu poate să garanteze nimeni, iar reușita, știți cum era, jumătate-jumătate, fifty-fifty, puteam să-l prind sau să nu-l prind. Am avut noroc, l-am prins, sper să fie așa în continuare”, a mai spus Alin Vicol.

Încă de joi, 8 iunie 2023, o echipă de specialiști a încercat să negocieze cu bărbatul, pentru a-l ține în viață. Mai cu seamă că militarul nu dorea nicicum să coopereze.

„Misiunea pe care tocmai am încheiat-o a fost o demonstrație de conlucrare perfectă între instituțiile statului. Noi am fost solicitați să intervenim la o persoană care amenința cu suicidul, aceasta fiind pe o fereastră la etajul șapte al unui bloc de pe o arteră principală din Timișoara. Ne-am prezentat la fața locului și am derulat procedurile specifice pentru a rezolva situația de criză.

Persoana nu a fost cooperantă. A fost o negociere foarte dificilă, poate cea mai dificilă negociere din ce știu din experiența mea. Nu a cooperat. A fost tot timpul foarte reticent. A trebuit să muncim, să aplicăm tehnici specifice de negociere, să îi câștigăm încrederea, să reușim de fapt s-o păstrăm în viață.

Ăsta a fost scopul nostru principal, să o păstrăm în viață, iar misiunea să se termine cu bine, să putem ieși cu fața curată, să spunem așa, din această situație de criză, iar persoana să fie bine, în regulă.

Vă dați seama că prezența noastră în general nu este acceptată. Oamenii în situațiile acestea nu te acceptă, dar noi aplicăm proceduri specifice, avem tehnici specifice și încet-încet am reușit să intrăm, să comunicăm cu persoana, în sensul în care să-l păstrăm cât mai mult în viață”, a declarat Gabriel Zaharia, negociator din cadrul SAS al IPJ Timiș.