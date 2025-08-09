Marco Leu, fiul regretatului campion Mihai Leu, a avut sâmbătă, 9 august, un accident la Timișoara Super Rally.

Aflat la volanul unui Audi R8 GT3 LMS, a pierdut controlul și s-a izbit violent stațiile de încărcare electrice TESLA, rămânând suspendată pe un automobil aflat la încărcare, scrie Renașterea Bănățeană. Un bărbat de 63 de ani a fost rănit în urma accidentului.

Marco a fost rănit, iar la faţa locului au intervenit de urgenţă echipaje de ambulanţă şi pompieri. Raliul a fost oprit temporar.

Marco a fost primul pilot care a ieşit pe circuit, într-o cursă demonstrativă, el nefiind printre sportivii înscrişi la start.

Pe 9 august, are loc Super Rally Timișoara, eveniment unic în peisajul automobilismului românesc și este dedicată chiar fondatorului său, legendarul Mihai Leu.