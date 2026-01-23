Video „Dă-ți pantalonii jos, acum!”. Momentul șocant în care un consilier local bate și umilește un elev în curtea unei școli din județul Galați

Un consilier local din comuna Țepu, județul Galați, a fost reținut după ce a agresat fizic un adolescent pe terenul de sport al unei școli, incidentul fiind surprins în imagini care au apărut în spațiul public. Poliția s-a sesizat din oficiu, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.

sursa video: FB-participant anonim

Potrivit imaginilor, surprinse de un elev în toamna anului trecut, în timpul unei pauze, bărbatul îl lovește cu palma peste cap și îl ține de gât. Incidentul s-a petrecut pe terenul de sport al școlii, în prezența mai multor elevi, pe fondul unui conflict între doi copii.

„Dă-ți pantalonii jos, acum! Nu ții dai? Vrei să ții dau eu”, se aude pe filmare.

„Dar, mi-am cerut scuze”, spune adolescentul.

Totul ar fi pornit de la o glumă nepotrivită făcută de adolescentul fiului consilierului.

Consilierul filmat lovind adolescentul nu a oferit un punct de vedere oficial, dar a postat pe rețelele de socializare. „Având în vedere cele apărute în mediul online la adresa mea, vin cu câteva clarificări: 1. Domnule primar, nu sunt șantajabil. 2. Un fake ieftin, ca și dumneavoastră. 3. Cetățenii comunei mă cunosc mai bine decât dumneavoastră. 4. Încercarea de a mă denigra prin fake-uri nu merge. 5. Ați aflat că dețin informații ce vă pot destrăma familia și funcția. 6. Eu nu mă cobor la nivelul dumneavoastră. P.S. Familia e pe primul loc la mine, nu știu cum o fi la alții.”, a scris Valentin Chiscop, pe FB.

Polițiștii s-au autosesizat după apariția imaginilor și audiază toate persoanele implicate.

„Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Tecuci s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. În prezent sunt efectuate cercetări în vederea identificării persoanelor implicate, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Galați.

Bărbatul agresor a fost anterior reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al școlii, însă i-a fost retrasă această funcție pentru că nu se prezenta la ședințe.

„Am luat legătura cu părinţii elevilor care apar pe filmări, pe care i-am identificat ca martori. Incidentul a avut loc acum câteva luni. Menţionez că incidentul a apărut între un copil mai mare şi unul mai mic. Copilul cel mare i-a făcut o glumă proastă celui mic, care se juca cu mingea pe terenul şcolii, moment în care cel mic şi-a anunţat părintele, care a venit să ceară socoteală”, a spus Ica Antohi, directoarea şcolii din Ţepu, pentru monitoruldegalati.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci a dispus vineri, 23 ianuarie, măsura reținerii pentru 24 de ore a consilierului, care urmează să fie prezentat instanței, în cursul zilei de 24 ianuarie, cu propuneri legale.