search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video „Dă-ți pantalonii jos, acum!”. Momentul șocant în care un consilier local bate și umilește un elev în curtea unei școli din județul Galați

0
0
Publicat:

Un consilier local din comuna Țepu, județul Galați, a fost reținut după ce a agresat fizic un adolescent pe terenul de sport al unei școli, incidentul fiind surprins în imagini care au apărut în spațiul public. Poliția s-a sesizat din oficiu, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.

sursa video: FB-participant anonim

Potrivit imaginilor, surprinse de un elev în toamna anului trecut, în timpul unei pauze, bărbatul îl lovește cu palma peste cap și îl ține de gât. Incidentul s-a petrecut pe terenul de sport al școlii, în prezența mai multor elevi, pe fondul unui conflict între doi copii.

Dă-ți pantalonii jos, acum! Nu ții dai? Vrei să ții dau eu”, se aude pe filmare. 

„Dar, mi-am cerut scuze”, spune adolescentul.

Totul ar fi pornit de la o glumă nepotrivită făcută de adolescentul fiului consilierului. 

Consilierul filmat lovind adolescentul nu a oferit un punct de vedere oficial, dar a postat pe rețelele de socializare.  „Având în vedere cele apărute în mediul online la adresa mea, vin cu câteva clarificări: 1. Domnule primar, nu sunt șantajabil. 2. Un fake ieftin, ca și dumneavoastră. 3. Cetățenii comunei mă cunosc mai bine decât dumneavoastră. 4. Încercarea de a mă denigra prin fake-uri nu merge. 5. Ați aflat că dețin informații ce vă pot destrăma familia și funcția. 6. Eu nu mă cobor la nivelul dumneavoastră. P.S. Familia e pe primul loc la mine, nu știu cum o fi la alții.”, a scris Valentin Chiscop, pe FB.

Elev bătut de un consilier local FOTO: captură video
Elev bătut de un consilier local FOTO: captură video

Polițiștii s-au autosesizat după apariția imaginilor și audiază toate persoanele implicate.

„Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Tecuci s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. În prezent sunt efectuate cercetări în vederea identificării persoanelor implicate, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Galați.

Bărbatul agresor a fost anterior reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al școlii, însă i-a fost retrasă această funcție pentru că nu se prezenta la ședințe.

 „Am luat legătura cu părinţii elevilor care apar pe filmări, pe care i-am identificat ca martori. Incidentul a avut loc acum câteva luni. Menţionez că incidentul a apărut între un copil mai mare şi unul mai mic. Copilul cel mare i-a făcut o glumă proastă celui mic, care se juca cu mingea pe terenul şcolii, moment în care cel mic şi-a anunţat părintele, care a venit să ceară socoteală”, a spus Ica Antohi, directoarea şcolii din Ţepu, pentru monitoruldegalati.

 Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci a dispus vineri, 23 ianuarie, măsura reținerii pentru 24 de ore a consilierului, care urmează să fie prezentat instanței, în cursul zilei de 24 ianuarie, cu propuneri legale.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
digi24.ro
image
Kremlinul pune condiţia-cheie pentru pace: retragerea necondiţionată a armatei ucrainene din Donbas
stirileprotv.ro
image
Secretomania, politică de stat. Cazurile Mercosur, PNRR și „Ajutor pentru Ucraina”. Ce au de ascuns autoritățile române
gandul.ro
image
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
mediafax.ro
image
Traian Băsescu l-a dat în judecată pe Sorin Ovidiu Vîntu. Motivul pentru care fostul președinte e în război cu ”părintele FNI” de aproape 20 de ani
fanatik.ro
image
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
libertatea.ro
image
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
digisport.ro
image
Mărturisirea care a spart tăcerea în cazul crimei din Timiș. Cum a aflat unchiul victimei, direct de la unul dintre adolescenții vinovați, că băiatul fusese omorât
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"
observatornews.ro
image
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
prosport.ro
image
Cum se va calcula valoarea reală a imobilelor, din 2027. Schimbarea anunțată de Guvern
playtech.ro
image
Anunț de ultimă oră despre noile transferuri, Andre Duarte și Ofri Arad. Când vor debuta la FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Denis Alibec și-a găsit echipă: la 4.700 de kilometri de București!
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern
stiripesurse.ro
image
Unchiul lui Mario a DEZVĂLUIT cum și-a recunoscut unul dintre adolescenți fapta: „L-a omo... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
Bomba momentului. Nicuşor Dan a semnat DEMISIA, e cutremur!
romaniatv.net
image
Prețul la gaze naturale ar putea rămâne plafonat după 1 aprilie. Guvernul analizează opțiunile
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Prințesele aventuriere care au distrus Franța. Greșeala fatală comisă de trei femei de mare rang
actualitate.net
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Ion Dolănescu ar fi împlinit 82 de ani. E adevărat că dormea pe o saltea plină cu bani? Dezvăluirile-șoc ale lui Dragoș Dolănescu: „Se temea să-i depună la bănci.” Cât câștiga la nunți, în „Epoca de Aur”?
click.ro
image
Surpriză neplăcută pentru un român în India. A dat 15 lei pe noapte la un hotel, dar ce a găsit acolo l-a lăsat mut de uimire: „Hai să-ți arăt ce primești la banii aceștia”
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
IMG 9744 jpeg
Ramona Olaru: „Îmi doresc copii! Cu siguranță voi fi o mamă bună! ‟
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt

OK! Magazine

image
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții

Click! Pentru femei

image
Povestea ochelarilor care „au oprit Cel de-al Treilea Război Mondial”. Președintele Macron i-a făcut celebri!

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!