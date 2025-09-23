search
Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Sate șterse brutal de pe harta României comuniste: „Am sperat că Dumnezeu se va îndura de noi, dar n-a fost să fie”

0
0
Publicat:

O mulțime de sate au dispărut brutal în comunism, după ce regimul a decis să dea altă destinație terenurilor lor. Localnicii care au trăit acolo de generații s-au văzut puși în fața faptului împlinit. În unele locuri, monumente emblematice au păstrat amintirea dispariției tulburătoare a satelor.

Lacul Bezid. Sursa Foto Csibi Attila Zoltán. Facebook
Lacul Bezid. Sursa Foto Csibi Attila Zoltán. Facebook

În anii ‘50, zeci de mii de români, mulți dintre ei cu origini germanice (șvabi), au fost strămutați forțat din regiunile de frontieră ale Banatului în Bărăgan, din dorința autorităților de a ține sub control militar ținuturile de la granița cu fosta Iugoslavie și de a îndepărta din ele pe cei considerați pericole pentru regimul comunist.

Multe dintre satele lor au fost sortite astfel desființării. A fost una dintre primele decizii brutale ale regimului comunist, dintr-un lung șir care a dus la dispariția a numeroase sate din România.

În deceniul următor, colectivizarea forțată și industrializarea au accentuat fenomenul depopulării satelor românești, ducând la dispariția altor numeroase așezări. În anii ‘70, planurile de sistematizare decretate de regimul Ceaușescu vizau dezafectarea a peste 3.000 de sate, considerate neviabile și iraționale. Fenomenul a avut un curs lent, plecarea localnicilor fiind încurajată de blocarea investițiilor în infrastructura lor și de oprirea lucrărilor de construcție și edilitare.

Dispariția brutală a satelor din România

Numeroase așezări au dispărut însă brutal, locuitorii fiind puși în fața unor acțiuni pe care nu le mai puteau împiedica.

De la începutul anilor ‘80, satul Geamăna din județul Alba a fost „înghițit” treptat de un iaz de decantare a sterilului provenit de la exploatarea minieră Roșia Poieni (cea mai mare carieră de cupru din țară). În ultimii ani, turla vechii biserici a satului, înconjurată de mâlul lacului minier, a rămas mărturie a fostei așezări din Apuseni.

Satul Câmpu lui Neag din județul Hunedoara, o așezare tradițională a momârlanilor, a fost desființat brutal la sfârșitul anilor ‘80, când autoritățile comuniste au hotărât deschiderea unei cariere de cărbune pe vatra acestuia.

„Prin noiembrie – decembrie 1987, ningea, ploua, ne-am trezit cu armata în sat. Au trimis soldații să ne anunțe să ne luăm ce avem mai de valoare în casă, țigle, materiale, mobilă și să plecăm. Cei care nu au avut posibilitatea să își ia lucrurile au trebuit să le lase în calea buldozerelor. În câteva zile nu a mai fost nicio casă”, relata Emil Manolescu, a cărui veche casă a fost demolată în 1987.

Acum, un lac minier, rămas în locul fostei cariere de cărbune, ocupă cea mai mare parte a vechiului sat din Valea Jiului.

Satele Baia Craiului, Cinciș, Cerna și cătunele din jurul lor, din Ținutul Pădurenilor, au fost înghițite de apele Lacului Cinciș din Hunedoara, la începutul anilor ‘60. La capătul lacului de acumulare, o biserică romano-catolică ruinată, veche de peste două secole și înconjurată acum de ape și de pădure, amintește de fostul sat Baia Craiului și de celelalte sate, părăsite și acoperite de ape odată cu inaugurarea lacului.

Într-o situație aparte s-a aflat satul Bezidu Nou, din județul Mureș, unde autoritățile comuniste au decis construcția unui lac de acumulare, pe care niciunul dintre cei câteva sute de locuitori ai așezării nu l-a dorit.

Biserica din Baia Craiului. Foto: Daniel Guță
Biserica din Baia Craiului. Foto: Daniel Guță

Deși oamenii l-au considerat inutil și au sperat până în ultima clipă că autoritățile se vor răzgândi, au trebuit, în cele din urmă, să își părăsească locuințele, sortite pieirii.

Decizia controversată care a adus sfârșitul satului

În ultimii ani ai regimului Ceaușescu, comunitatea satului Bezidu Nou, aflat la marginea orașului Sângeorgiu de Pădure și la circa 50 de kilometri de Târgu Mureș, a trecut prin momentele dramatice ale inundării așezării, veche de jumătate de mileniu. Autoritățile comuniste au plănuit amenajarea unui lac de acumulare în valea pârâului Cușmed, pe care se înșirau cele aproape 200 de case din sat, locuite în majoritate de familii maghiare, dar și de români. Localnicii s-au opus proiectului, dar fără succes.

Biserica de pe Lacul Bezid. Foto Bözödújfaluért Egyesület
Biserica de pe Lacul Bezid. Foto Bözödújfaluért Egyesület

Inițial fusese propusă construcția unui rezervor, menit să atenueze inundațiile din zonă, însă planurile au fost schimbate, iar în locul micii acumulări autoritățile comuniste au hotărât o amenajare hidrotehnică întinsă pe aproape 300 de hectare, cu baraj de pământ, cu o lungime de peste 600 de metri și o înălțime de circa 28 de metri.

Citește și: Satul fantomă, cu ruine ieșite la iveală din apă, ascunde o poveste tulburătoare. De ce l-a desființat Gheorghe Gheorghiu Dej

„Când totul va fi gata, acumularea de la Bezid va avea multiple posibilități: va furniza energie electrică, se va constitui într-o zonă de agrement, se va extinde piscicultura, va avea un rol important în atenuarea viiturilor și va aduce o contribuție de seamă la alimentarea cu apă, prin deversare în Târnava Mică, a industriei și a orașului Târnăveni”, informa, în 1987, inginerul Paul Diana, coordonatorul lucrărilor.

Localnicii au asistat însă dezamăgiți la construcția barajului care avea să închidă valea și să le inunde așezarea. Unii s-au opus, însă fără succes.

„Văzând ei că nu ne rupem așa de ușor de pământurile unde sunt îngropați moșii și strămoșii noștri, au început să ne amenințe. «Cărați-vă de aici, că dăm drumul la apă peste voi», ziceau întruna. Am sperat că Dumnezeu se va îndura de noi, dar n-a fost să fie. Ne-au izgonit, aducând puhoaiele peste noi. Mulți au ajuns să locuiască în garsonierele din Sângeorgiu de Pădure, unde au fost mutați. Cei câțiva care am mai rămas avem măcar o bucățică de pământ, mai putem crește un animal”, își amintea un localnic.

Satul evacuat din calea apelor, pentru totdeauna

Evacuarea satului a început la mijlocul anilor ’80, iar în ultimele luni ale ultimului „cincinal” (1986 - 1990) a început inundarea acestuia. Unele familii au rămas în casele lor sperând că barajul nu va fi inaugurat vreodată. Au ajuns, își amintesc localnicii, să își ducă bunurile din casă cu bărcile. Cei plecați ultimii au primit despăgubiri derizorii: sume de până la 35.000 de lei pentru gospodăriile pierdute, jumătate din valoarea unui autoturism Dacia.

Satul Bezidu Nou Foto Azopan
Satul Bezidu Nou Foto Azopan

„Aici au conviețuit, în mod exemplar, romano-catolici, unitarieni, reformați, greco-catolici, ortodocși și secui sabatarieni, în bună pace, solidaritate, ajutându-se reciproc. Comunitatea aceasta religioasă a fost distrusă de cuvântul puterii, când, în 1988, s-a terminat construcția barajului, iar cu un an înaintea căderii regimului ceaușist, satul a fost inundat. Evacuarea populației a început în 1985 și a fost nevoie de nouă ani pentru ca din localitatea Bezidu Nou să devină lacul Bezidu Nou. O parte din localnici, în special cei în vârstă, au fost strămutați în Sângeorgiu de Pădure, dar foștii localnici au ajuns în 30 de localități diferite, oameni care au rămas fără tot ceea ce însemna satul natal”, arată autoritățile din Sângeorgiu de Pădure.

Până la mijlocul anilor ’90, satul a fost acoperit aproape complet de ape. Doar câteva locuințe situate pe dealuri au putut fi salvate, în timp ce biserica așezării a rămas ruinată și inaccesibilă, înconjurată de ape.

„Timp de mulți ani, din lac a ieșit doar biserica romano-catolică, vestind că aici exista cândva un sat. Comunitatea unită a fost înlocuită de vizitatori, de turiști. În primii ani după inundare, se putea intra cu barca în biserică, după care aceasta a pornit pe drumul pierzaniei. Nu doar din cauza nivelului ridicat al apei, dar și din cauza celor care au furat pietrele și țiglele. O furtună din 2009 a provocat prăbușirea acoperișului turlei, pentru ca, la 29 iunie 2014, turla bisericii să cadă de tot”, amintește Primăria orașului Sângeorgiu de Pădure.

Localnicii plâng satul

În anii ’90, un fost localnic, Sükösd Árpád, a ridicat un „zid al plângerii”, pentru a aminti povestea fostei așezări.

Ruinele vechii biserici. Sursa: Primăria Sângeorgiu de Pădure.
Ruinele vechii biserici. Sursa: Primăria Sângeorgiu de Pădure.
Citește și: Satele întemeiate de cehi în Banatul Montan împlinesc două secole. Secretele locurilor pitorești de pe Clisura Dunării

„Pe fundul lacului odihnește Bözödújfalu (n.r. Bezidu Nou), cei 180 de foști locuitori ai caselor sale sunt astăzi împrăștiați în toată lumea și încă îl jelesc. Călăii răi ai dictaturii l-au demolat și l-au înecat, distrugând astfel o comunitate istorică și religioasă unică, unde familii de naționalități și confesiuni diferite au trăit împreună secole la rând, respectându-se și iubindu-se unii pe alții, într-o pace exemplară. De acum înainte, rugăciunile catolicilor, unitarienilor, greco-catolicilor și sabatarienilor secui au amuțit pentru totdeauna. Fie ca acest loc să rămână simbolul păcii între religii”, a fost scris pe monument.

Satul Bezidu Nou Foto Azopan .hu
Satul Bezidu Nou Foto Azopan .hu

În anii următori, comunitatea fostului sat a înființat în apropiere de lac un parc memorial, unde vechiul sat este reconstituit simbolic prin stâlpi funerari sculptați în lemn. Din ape a fost salvat și monumentul eroilor din fostul sat Bezidu Nou. La începutul lunii august, parcul memorial devine loc de întâlnire al foștilor locuitori ai satului.

Lacul Bezid. Sursa: Primăria Sângeorgiu de Pădure.
Lacul Bezid. Sursa: Primăria Sângeorgiu de Pădure.

După prăbușirea turnului în 2014, comunitatea și autoritățile din Sângeorgiu de Pădure au plănuit ridicarea pe malul lacului a unei „biserici memoriale”, pentru ca numele satului să nu dispară. Lucrările la „Biserica Reîntregirii” au început în toamna anului 2018, fiind sprijinite și din donații, iar în urmă cu un an monumentul din apă, care amintește de vechea biserică romano-catolică, a fost finalizat. Când nivelul apelor scade, continuă să iasă la suprafața lacului Bezid ruine ale vechilor construcții.

Târgu-Mureş

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”
digi24.ro
image
O femeie din Satu Mare spune că a fost mutilată după o operație la sâni. Medicul e acuzat și că a mințit la internare
stirileprotv.ro
image
Cum sunt influențate zodiile în săptămâna 22-28 septembrie 2025, după eclipsa de Soare. Alina Bădic spune care este zodia care va străluci
gandul.ro
image
Germania se pregătește de un conflict între NATO și Rusia. Forțele armate planifică modul în care vor trata până la 1.000 de soldați răniți pe zi
mediafax.ro
image
Zodiile care atrag banii și succesul profesional. Urmează o perioadă de prosperitate și stabilitate financiară pentru ele
fanatik.ro
image
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
libertatea.ro
image
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
digi24.ro
image
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
gsp.ro
image
Nu se mai ascund! După 5 divorțuri, s-a afișat pe covorul roșu alături de o femeie cu 38 de ani mai tânără
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Scandal incredibil după Miss America. Oamenii au observat ceva la câștigătoare și nu le-a plăcut
antena3.ro
image
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
observatornews.ro
image
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Impozitul pe locuinţă, eliminat dacă proprietatea are sub 120 de mp
playtech.ro
image
Ce nume are, de fapt, Gabi Tamaș în buletin. Puțini știu cum îl cheamă pe colegul lui Dan Alexa de la Asia Express
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Gestul sfâșietor al iubitei adolescentului care a murit după ce a căzut de pe trotinetă! Incredibil ce a putut face fata, în memoria lui
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Caz halucinant! O femeie și-a făcut un selfie cu ochelarii de soare, însă ce a observat după a șocat-o! Ce s-a văzut în fotografie, ÎNFIORĂTOR!
wowbiz.ro
image
Funcția ascunsă de pe Waze care te ajută să economisești carburant și bani. Trucul secret!
romaniatv.net
image
Pensiile nu mai cresc până la 1 ianuarie 2027! Lovitură pentru milioane de seniori din România
mediaflux.ro
image
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
click.ro
image
Horoscop marți, 23 septembrie. Un nativ o rupe definitiv cu familia: e gata să meargă pe drumul lui și să evite problemele
click.ro
image
Mărturisirea tulburătoare a lui Dan Helciug. „Mama era gravidă cu altcineva. Eu și sora mea am suferit o traumă”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry foto profimedia (1) jpg
Șifonată și nepieptănată, Meghan Markle a bifat prima apariție cu Prințul Harry, după reuniunea lui cu Regele Charles
okmagazine.ro
Ana Ularu (1) jpg
Interviu Ana Ularu: „Orice exces te poate trăda. Vorbești prea mult? Prea puțin? Pari prea inocent?‟
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”

OK! Magazine

image
Șifonată și nepieptănată, Meghan Markle a bifat prima apariție cu Prințul Harry, după reuniunea lui cu Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras