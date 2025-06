Fetiţă de 14 ani, beneficiara unui transplant de cord la Târgu Mureș. Inima a fost luată de la un băiat de 15 ani, în moarte cerebrală

O fetiţă de 14 ani din Teleorman este beneficiara celui de-al treilea transplant de cord efectuat în ultimele zile la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) din Târgu Mureş.

"În cursul zilei de vineri, 30 mai, am reuşit să efectuăm un transplant cardiac, iar emoţia şi bucuria au fost exponenţial mai mari faţă de celelalte două transplanturi care s-au efectuat în decursul ultimelor 6 zile. A fost datorită faptului că am reuşit să implantăm acest cord, să transplantăm această nouă fetiţă, în vârstă de 14 ani. Când este vorba de copii, toate lucrurile sunt exponenţial mai dificile şi mai delicate. Evident şi datorită faptului că şi donatorul a fost, am înţeles, tot un copil, un băiat în vârstă de 15 ani, din Iaşi, care a suferit un traumatism cerebral şi din acest motiv a fost declarată moartea cerebrală. Şi aici am un cuvânt de mângâiere, dacă se poate, şi aceeaşi mulţumire pentru părinţii greu încercaţi, care au înţeles că copilul lor poate să salveze alte vieţi", a declarat presei, luni, doctorul Horaţiu Suciu, de la IUBCvT, scrie Agerpres.

Medicul a precizat că pacienta avea implantat un dispozitiv de asistare mecanică, aşa-numita pompă sau inimă artificială, întrucât se afla într-un stadiu foarte avansat de insuficienţă cardiacă.

"În decembrie 2023 am implantat acest dispozitiv la fetiţa de 14 ani din judeţul Teleorman, cu care a avut o calitate a vieţii foarte bună. Dar, bineînţeles, fiind o fetiţă extrem de inteligentă şi conectată la realităţile înconjurătoare, îşi dorea foarte mult să fie transplantată, să scape cumva de disconfortul parţial al acestui dispozitiv care te ţine legat de o sursă de alimentare cu curent şi, bineînţeles, oferă o calitate a vieţii un pic inferioară transplantului. Şi-a dorit acest transplant (...) Fetiţa este într-o stare foarte bună, este optimistă, bucuroasă, veselă şi convinsă că va fi bine aşa cum suntem şi noi, pentru că copiii parcurg etapele post-operatorii foarte bine şi foarte repede (...). Mă bucur că la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureş am făcut acest tur de forţă: trei transplanturi în decurs de şase zile", a subliniat Horaţiu Suciu.

Reprezentantul IUBCvT Târgu Mureş a făcut un apel către familiile aflate în astfel de situaţii tragice, precum familia de la Iaşi, să îşi dea acceptul pentru donarea de organe, întrucât un astfel de gest poate salva numeroase alte vieţi.

"Eu pledez şi pe această cale pentru acceptul de donare, pentru că aşa putem să ne ajutăm semenii şi ne dovedim că suntem oameni. Sunt mulţi copii, din păcate, pe lista de aşteptare, care îşi pierd viaţa mai repede decât adulţii", a precizat Suciu.

Agenţia Naţională de Transplant a anunţat pe Facebook că în ultima săptămână au avut loc două prelevări de organe şi ţesuturi, "graţie generozităţii unor familii care au spus 'Da' donării în cele mai grele momente, oferind astfel o nouă şansă la viaţă mai multor pacienţi din România".