Video Patronul unui celebru club de manele, reținut pentru furt de energie electrică. La momentul descinderii, Adrian Minune era pe scenă

Călin Lele, patronul unui cunoscut club de manele, din comuna Măgești, din județul Bihor a fost reținut de polițiști pentru furt de energie electrică și modificarea neautorizată a instalațiilor energetice, notează ebihoreanul.ro.

Fapta a fost descoperită în flagrant, în noaptea de 20 spre 21 septembrie, în cadrul unei acțiuni cu efective mărite, la care au participat polițiști, jandarmi și specialiști ai Distribuție Energie Electrică România (D.E.E.R.).

„În urma administrării probatoriului, polițiștii Compartimentului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Orașului Aleșd au dispus reținerea, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bihor, față de un bărbat de 36 de ani, din comuna Măgești, județul Bihor, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt și modificarea fără drept a instalațiilor energetice”, a declarat sâmbătă agent șef de poliție Alin Laza, purtător de cuvânt al IPJ Bihor.

Conform poliției, Lele ar fi folosit instalații clandestine de alimentare care ocoleau contorul, sustrăgând astfel energie electrică în mod repetat. Percheziția de miercuri, 24 septembrie, a confirmat existența improvizațiilor și a altor probe, iar prejudiciul urmează să fie stabilit de compania de distribuție.

În noaptea flagrantului, pe scena clubului cânta Adrian Minune, iar verificările au avut loc la finalul programului. Călin Lele a postat ulterior pe Facebook o filmare din parcarea clubului, în care se pot vedea polițiștii, jandarmii și reprezentanții Electrica.

Avocatul său, Ionuț Radi, a acuzat un „abuz” din partea autorităților, susținând că acuzația este „nedovedită, fără nicio probă” și că perchezițiile ar fi fost coordonate de „un procuror stagiar fără supraveghere”. Radi a mai subliniat că, în ultimii cinci ani, clientul său a câștigat toate contestațiile împotriva amenzilor primite de la diverse instituții ale statului.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului pentru stabilirea întregii activități infracționale.