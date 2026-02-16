Bărbat atacat de urs în timp ce pășuna animalele în Mureș. El a fost transportat de urgență la spital

Un bărbat de 45 de ani a fost atacat luni de un urs în timp ce se afla la pășunat cu animalele în apropierea localității Maiad, județul Mureș, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale, informează Inspectoratul de Poliție Județean Mureș.

Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Miercurea Nirajului au fost sesizați luni, în jurul orei 11:30, cu privire la incident. La fața locului s-au deplasat de urgență un echipaj medical și polițiști, care au demarat cercetările.

Victima a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri și investigații suplimentare. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Despre incident au fost informați reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș, autoritatea publică locală și paznicul de vânătoare.