Un urs grizzly a atacat elevi și profesori aflați în excursie în Canada. O persoană a murit și alte 11 sunt rănite

Un urs grizzly a atacat un grup de elevi și profesori aflați într-o excursie în Bella Coola, în vestul Canadei, omorând o persoană și rănind alte 11.

Ursul a atacat grupul în timp ce se afla în natură, iar comunitatea indigenă Nuxalk, care guvernează zona, a mobilizat poliția și pădurarii pentru a găsi animalul. Samuel Schooner, liderul națiunii Nuxalk, s-a declarat "devastat pentru oamenii și familiile afectate de incident. Toate persoanele implicate primesc îngrijiri medicale, iar prioritatea noastră este să le asigurăm siguranța”, potrivit La Stampa.

În timpul atacului, unii profesori au pulverizat spray cu piper pentru a proteja copiii. Printre răniți, un profesor a suferit răni grave și a fost transportat de urgență la spital.

Este al șaselea atac al unui urs în Canada în acest an. Brian Twaites, purtător de cuvânt al serviciilor de urgență, a declarat că două persoane se află în stare critică și alte două au suferit răni grave, în timp ce celelalte au fost tratate la fața locului.

Incidentul atrage atenția asupra problemei tot mai mari a urșilor care afectează diverse regiuni ale lumii, cum ar fi nordul Japoniei, unde cel puțin 12 persoane au murit în urma unor întâlniri apropiate cu animalele începând din aprilie anul trecut.