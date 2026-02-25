Copil de 9 ani, găsit inconștient pe șosea după ce a fost lovit de mașină în Cluj. Minorul ar fi traversat neregulamentar

Un copil în vârstă de 9 ani a fost rănit, miercuri, într-un accident rutier produs pe strada Ciobanului din municipiul Cluj-Napoca. Minorul a fost transportat de urgență la spital, iar polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii evenimentului.

Potrivit ISU Cluj, la fața locului a intervenit un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca.

„Acesta a fost găsit în stare de inconștiență și prezentând multiple traumatisme, astfel că a primit imediat îngrijiri medicale din partea echipajului SMURD. Ulterior, minorul a fost transportat de urgență la spital”, au transmis reprezentanții ISU.

Ulterior, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a oferit detalii despre modul în care s-a produs accidentul.

„Din cercetările preliminare, a reieșit faptul că un minor de 9 ani ar fi traversat neregulamentar partea carosabilă, printr-un loc nemarcat și nesemnalizat, moment în care a fost accidentat de un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, care se deplasa dinspre Calea Florești înspre strada Răvașului, ulterior fiind proiectat într-un alt autovehicul care circula din sensul opus de mers”, a precizat IPJ Cluj.

Copilul a fost rănit și transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. Testarea șoferului cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.