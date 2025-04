Femeia care şi-a vândut bebeluşul susţine că e nevinovată, deşi a primit 3.000 de lei. „Nu am văzut-o niciodată”

Femeia de 33 de ani care şi-a vândut bebeluşul unei tinere de 19 ani care declară că voia să-l folosească la cerşit pretinde că nu o cunoaşte pe acesta şi nu a văzut-o niciodată, deşi a încasat un avans de 3.000 de lei de la ea pentru nou-născut.

„Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a venit copilul înapoi sănătos”, a declarat mama bebeluşului dispărut atunci când poliţiştii au reuşit să-l recupereze, după aproximativ 9 ore, de la tânăra de 19 ani care îl luase din spital.

Femeia de 33 de ani susţine în continuare că nu are nicio legătură cu dispariţia nou-născutului, dar anchetatorii o contrazic şi spun că între cele două femei a existat o înţelegere încă din luna ianuarie a acestui an. Mai mult decât atât, chiar cu o zi înainte de naştere, mama, care şi-a vândut bebeluşul ca la piaţă, a încasat un avans de 3.000 de lei de la cumpărătoare, informează observator.news.

„Persoana care a ajuns să spună despre mine că i-am vândut copilul şi i l-am dat ei, nu am văzut-o niciodată, n-am întâlnit-o în viaţa mea. Când m-am dus să îi dau mâncare, nu mai era un copil în pătuţ şi atunci am anunţat asistentele că nu mai este un copil”, a spune femeia, care a născut gemeni şi mai are trei copii acasă.

Tânăra de 19 ani, care a scos bebeluşul într-o pungă de hârtie, şi-a plănuit fiecare mişcare, dar a fost surprinsă de camerele de supraveghere din maternitatea din Bacău.

În urmă cu două zile, în jurul prânzului, ea a intrat în unitatea medicală îmbrăcată în pijamale și halat, pentru a nu a trage atenţia asupra sa, şi, profitând de lipsa pazei, dar și de aglomerația din timpul programului de vizite, a urcat până la etajul unde se aflau nou-născuții.

A fost totuşi întrebată de o asistentă ce caută pe secţie, iar ea a pretins că este internată împreună cu copilul şi a venit să viziteze o prietenă. Apoi s-a strecurat printre mame și asistente, l-a luat pe cel mai mare dintre gemeni din pătuț şi în lift l-a pus într-o pungă de hârtie, reuşind astfel să îl scoată din maternitate.

Potrivit imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere din unitatea medicală, întreaga operaţiune a durat circa cinci minute.

Mama gemenilor spune că a observat dispariţia unuia dintre copii abia la ora mesei şi timp de câteva ore acesta a fost căutat de asistente prin maternitate, după care a fost anunţată poliţia, în jurul orei 14:00. Deşi neagă orice implicare, poliţiştii au descoperit că femeia, care mai are trei copii acasă, are antecedente penale în Suedia, unde a fost implicată într-un furt.

După 9 ore de cercetări, poliţiştii au descoperit-o pe tânăra de 19 ani a luat bebeluşul şi au recuperat copilul, aceasta declarând că intenţiona să-l folosească la cerşit.

Medicii avertizează că bebelușul, fiind născut prematur, a fost expus unui risc major: lipsa temperaturii constante și posibile infecții.

La rândul său, tânăra de 19 ani a declarat că a pierdut o sarcină şi avea nevoie de copil când ieşea la cerşit şi că intenţiona să spună familiei că nou-născutul este al ei.

După audieri, ea a fost reţinută pentru 24 de ore şi urmează ca magistraţii să se pronunţe cu privire la măsurile care vor fi luate împotriva ei. De asemenea, la maternitatea din Bacău a fost deschisă o anchetă după dispariţia bebeluşului, iar managerul unității medicale a cerut demisia șefului serviciului de management al calității pentru nereguli grave în sistemul de pază.