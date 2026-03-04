search
Miercuri, 4 Martie 2026
Protest în fața sediului Complexului Energetic Oltenia. Sute de angajați riscă să rămână fără loc de muncă

Publicat:

Circa 300 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) protestează, miercuri, în fața sediului companiei din municipiul Târgu Jiu, a transmis președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia (SMEO), Gabriel Căldărușe.

FOTO Arhivă Adevărul
FOTO Arhivă Adevărul

Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că aproximativ 1.500 de angajați ale căror contracte de muncă au fost încheiate pe perioadă determinată vor rămâne, de la începutul lunii aprilie, fără loc de muncă, scrie Agerpres

Protestatarii strigă: „Luptăm și câștigăm” și cer demisia conducerii.

Sursa: Facebook / Salariați din Complexul Energetic Oltenia

„Oamenii au venit să își apere locurile de muncă și faptul că au fost mințiți anul trecut, când li s-a spus că cel puțin până în luna august nu se întâmplă absolut nimic, plus că s-au săturat și de mulțumirile care au fost în decembrie - ianuarie că lucrătorii din cadrul CEO au salvat sistemul energetic românesc. Oamenii s-au săturat de promisiuni, s-au săturat de mulțumiri și efectiv acum protestează pentru păstrarea locurilor de muncă.

A venit peste noapte un plan în care 1.476 de salariați o să fie dați afară și vă dați seama că acest lucru creează o nemulțumire foarte mare în rândul tuturor salariaților. Sunt pe perioadă determinată, dar această perioadă determinată este de aproape patru ani, nu mai putem vorbi de persoane care lucrează de trei, șase, nouă luni, majoritatea au peste trei ani și jumătate de când lucrează în cadrul companiei.

Dacă statul român tot a sacrificat această companie și spune că ia foarte mulți bani din PNRR pentru închiderea acestei companii, atunci oamenii consideră că era normal să li se asigure și lor protecție socială și o mică parte să se fi dus și spre dumnealor. De la 1 aprilie (expiră cele 1.476 de contracte pe perioadă determinată n.r.), și-au găsit și un moment fantastic, înainte de sărbătorile pascale, un moment plin de cinism, lipsit de empatie. Cred că sunt în jur de 300 de persoane care protestează la ora actuală”, a spus Gabriel Căldărușe.

Sursa Facebook / Sunclick

Potrivit reprezentanților companiei, la 25 februarie societatea înregistra 7.788 de angajați, din care 1.945 salariați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată și 5.841 cu contract pe perioadă nedeterminată.

Târgu-Jiu

