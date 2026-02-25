Miercuri, aproximativ 500 de sindicaliști și studenți s-au adunat în fața Palatului Cotroceni pentru a-și exprima nemulțumirea față de măsurile politice luate pentru diminuarea deficitului bugetar, care afectează salarizarea cadrelor didactice, condițiile de muncă și finanțarea Educației.

Acțiunea, organizată de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, se desfășoară sub sloganul „Școală săracă – Țară needucată”. La protest participă și studenții de la Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), care critică limitarea transportului gratuit, reducerea burselor și bugetul insuficient alocat sistemului educațional.

Participanții manifestă zgomotos cu fluiere, vuvuzele și pancarte pe care se pot citi mesaje precum „Performanța se susține, nu se sancționează”, „Nu mai penalizați meritul pentru a acoperi impostura” și „Minister fără ministru, educației fără buget, Domnule președinte, ce mai faceți?”.

„ANOSR critică vehement măsurile de austeritate aplicate în educație începând cu anul 2025, care au afectat grav condițiile de viață și din învățământ ale studenților, precum și sustenabilitatea și predictibilitatea întregului sistem de educație românesc”, a transmis organizația printr-un comunicat oficial.

Studenții subliniază că reducerea transportului feroviar gratuit de la 90% la ruta domiciliu – centru universitar, aplicată prin Ordonanța de Urgență nr. 156/2024, a generat costuri suplimentare, scăderea mobilității academice și acces limitat la oportunități, toate pentru o „economisire” bugetară de doar 14 milioane de lei, echivalentul a 0,0021% din bugetul general consolidat.

De asemenea, ANOSR condamnă adoptarea Legii nr. 141/2025, care a redus fondul de burse și protecție socială cu aproximativ 52%, diminuând numărul beneficiarilor cu circa 44.000 și scurtând perioada de acordare a burselor de la 12 la 9 luni, eliminând bursele pentru studenții cu taxă.

Manifestanții au fost amplasați între orele 11:30 și 14:00 pe trotuarul adiacent Statuii Leu, pe Bulevardul Geniului, iar Primăria Capitalei a precizat că protestul nu va afecta traficul rutier și pietonal în zonă.

Sindicatele solicită ca, prin legile bugetului de stat, să fie alocate cel puțin 15% din cheltuielile bugetului general consolidat pentru Educație, revenirea la burse pe toată durata anului (12 luni), creșterea procentului din salariul minim net pentru calculul fondului de burse de la 10% la 17,5%, reintroducerea burselor pentru studenții cu taxă și creșterea contribuției instituțiilor de învățământ superior la fondul de burse pentru a suplimenta numărul acestora, în special pentru bursele sociale.

„În contextul în care o serie de universități au anunțat deja creșteri ale taxelor de școlarizare începând cu toamna acestui an, studenții rămân principala categorie afectată de aceste măsuri de austeritate”, afirmă ANOSR.

Sindicaliștii avertizează că, dacă măsurile nu vor fi discutate și corectate, ar putea declanșa acțiuni mai ample, inclusiv greva generală în timpul examenelor naționale.

La începutul lunii februarie, sindicatele au demarat strângerea de semnături pentru o inițiativă legislativă cetățenească care vizează anularea măsurilor anti-educație adoptate prin Legea 141/2025. „Pentru luarea în discuție a acestei inițiative de către Parlamentul României, trebuie să depunem tabele cu cel puțin 100.000 de semnături. Pentru ca această inițiativă să fie o reușită, vă rugăm să vă implicați!”, au transmis organizațiile angajaților din educație.

Acțiunea de azi, 25 februarie, continuă seria de manifestații din sectorul public, după ce marți, 24 februarie, polițiștii și militarii au pichetat sediul Guvernului, semnalând nemulțumirile angajaților față de măsurile guvernamentale privind salariile și bugetele instituțiilor publice.