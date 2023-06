Polițistul care salvează vieți: este donator constant de sânge și a donat celule stem pentru un bolnav de cancer care a învins boala

Un polițist rutier din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu și-a făcut un scop în viață în salvarea vieții semenilor săi. Bogdan Arțăriș (29 de ani) este unul dintre puținii donatori de celule celule stem hematopoietice din România și de trei ori pe an donează sânge.

Bogdan a luat prima dat contact cu Caravana de Celule Stem atunci când era la Școala de Subofițeri de Poliție.

„În anul 2014, în timp ce eram elev la școala de la Câmpina a venit o caravană de informare a importanței donării de sânge și tot atunci am luat contact și reprezentanții Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice. Mi s-a explicat în ce constă și am fost de acord să particip. Am donat o probă de sânge și am fost, astfel, în scris în Registru“.

Cinci ani mai târziu, Bogdan a fost contactat și i s-a transmis că s-a constatat compatibilitatea cu un bolnav și că este nevoie de ajutorul său.

„Totul este anonim. Nu se știe persoana căreia îi donezi șți dacă este din țară sau din străinătate. Din ce am înțeles, persoana era bolnavă de leucemie și era din afara țării. Abia după zece ani, persoana beneficiară primește datele donatorului pentru a-i mulțumi. Am fost întrebat dacă sunt de acord să se facă analize amănunțite pentru a vedea dacă compatibilitatea este de succes. Am făcut la Târgu Jiu o serie de investigații, iar după câteva săptămâni am fost contactat din nou și mi s-a spus că este o compatibilitate perfectă și dacă sunt de acord să mergem mai departe“.

A stat o săptămână în spital pentru a dona celule stem

Polițistul rutier a stat o săptămână internat în spital, deoarece este un proces complex. „Am fost internat la clinica Fundeni. Am ales să donez prin procesul de afereză. Sângele este scos din organism și introdus într-un aparat care scoate celule stem, după care este introdus în organism“, a relatat Bogdan.

Problema a fost că tot procesul a durat aproximativ șapte ore, timp în care polițistul a fost nevoit să stea nemișcat cu acele introduse în brațe. „A fost puțin dificil, dar am fost supravegheat tot timpul. A fost doar un disconfort, însă m-am gândit că beneficiile depășesc aceste impedimente“, a mai relatat polițistul.

„Ai redat șansa la viață unui om!“

Reprezentanții Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice au transmis că bolnavul de cancer care a beneficiat de donația gorjeanului s-a vindecat: „Ne bucurăm mult să facem cunoștință cu unul din donatorii de celule stem hematopoietice ai Registrului care, prin gestul său altruist, a făcut un miracol pentru un bolnav – acesta a putut spune că a învins cancerul de sânge!“.

Ministerul Afacerilor Interne a lăudat gestul polițistului: „Unele gesturi primesc răsplata după câțiva ani, iar în cazul lui Bogdan a fost că omul ajutat trăiește, iar gestul său a fost determinant. El este Bogdan, este din Gorj și este polițist la rutieră. Îți mulțumim, Bogdan! Ai redat șansa la viață unui OM!“, se arată în mesajul transmis de către Ministerul Afacerilor Interne“.