Neurochirurgul Vlad Ciurea: ce poate declanșa cancerul la orice persoană și cum ne ajută creierul să ne vindecăm

Profesorul Vlad Ciurea explică ce factor poate declanșa cancerul, dar și cum putem să ne protejăm, precizând că organismul uman are o capacitate incredibilă de autovindecare.

Invitat la podcastul „Fain & Simplu cu Mihai Morar“, neurochirurgul Alexandru-Vlad Ciurea, doctor în ştiinţe medicale şi profesor universitar, a vorbit despre maladia secolului, cancerul, care se poate declanșa la orice persoană.

„Prin genele din corpul uman se transmite tot, de la stră-stră-străbunicii noștri. Acolo sunt acumulate toate. Eu sunt sigur că am și gena cancerului, și gena hipertensiunii, și gena diabetului, dar n-am făcut niciuna dintre bolile astea. Când se activează? Când intri într-o anumită stare: depresie, supărare, nervi. Atunci se activează, ca și cum un pianist ar apăsa pe o clapă. Și apare neoplazia (procesul patologic de formare a unui țesut tumoral – n.r.). Când apare neoplazia cel mai frecvent? La stres. Feriți-vă de stres! Stresul provoacă cea mai mare dereglare în creier și în tot organismul“, a explicat profesorul Vlad Ciurea.

Acesta a precizat că autovindecarea nu trebuie exclusă și a vorbit despre cazul unei paciente care a învins boala și pronosticurile negative. Medicul crede că postul, meditația și rugăciunea, pot cobduce la autovindecare.

„Autovindecarea nu trebuie exclusă. Am avut pacientă o măicuță, cu o boală cerebrală foarte gravă. Am operat-o pe creier, dar speranța de viață era de șase luni. A mai trăit cel puțin încă trei ani. A făcut doar această operație, nu a mai continuat cu altă operație, nici cu radioterapie. A continuat cu rugăciuni și post, iar postul curăță organismul. Ea se ruga, celealte măicuțe din jurul ei se rugau pentru ea. Trei ani știu sigur că a mai trăit, nu știu ce s-a întâmplat după aceea. Dar pentru acei trei ani în plus a contat această capacitate mentală de autovindecare. Deci, în niciun caz, autovindecare nu trebuie îndepărtată“, a mai spus neurochirurgul.