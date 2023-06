Cum explică PSD refuzul numirii lui Abrudean pentru conducerea SGG: „Când nu există compatibilitate este o problemă”

Liderii PSD susțin că propunerea pentru funcția de secretar general este a PNL, însă evaluarea și numirea este atributul premierului. Potrivit unor surse PSD, Abrudean nu ar fi „întrunit punctajul necesar pentru a putea fi considerat un partener”.

„Din punctul nostru de vedere, protocolul se respectă, nominalizarea pentru funcția de secretar general al Guvernului aparține PNL, dar având în vedere atributele constituționale pe care prim-ministrul le are, are dreptul constituțional să evalueze propunerile pe care partidele politice le fac, la fel cum evaluează activitatea miniștrilor și la un moment dat să propună remanierea sau să accepte sau să nu accepte o nominalizare a unui partid. Prim-ministrul are întotdeauna acest drept. La fel cum noi, PSD, am respectat acest drept atunci când Nicolae Ciucă era prim-ministru, așteptăm același tratament din partea colegilor de la PNL”, a explicat Gabriel Zetea pentru „Adevărul”

Totodată, social-democratul a explicat că are convingerea că cele două partide „vor identifica o altă propunere sau vor trece peste acest moment”.

„Vorbim de principalul colaborator al prim-ministrului într-un guvern. Când nu există o compatibilitate între prim-ministru și secretarul general al guvernului este o problemă. Sunt convins că prim-ministrul va transmite în Coaliție reticența pe care o are vizavi de această nominalizare și cu foarte multă înțelepciune cele două partide vor identifica o altă propunere sau vor trece peste acest moment. Până la urmă trebuie să înțelegem cu toții că trebuie să respectăm drepturile constituționale”, a mai afirmat Zetea.

Zamfir: Nu cred că PNL stă într-un singur om

De asemenea, Daniel Zamfir a declarat, potrivit Digi24, că, în opinia sa, situația este una „creată”, explicând că PNL nu stă într-un singur om.

„Nu știu care este povestea, la senat ciolacu nu a vorbit despre acest lucru. Eu văd ce situație este creată. Nu cred că PNL stă într-un singur om, în celebrul abrudean de care nu am auzit până la domnul prim-ministru. Protocolul este în vigoare și prevede că acel post vine PNL. Nu vrea să impună vreun om în acest post. Faptul că prim-ministrul, care ar trebui să lucreze în strânsă colaborare cu această persoană, are anumite probleme cu acesta, cred că se face prea multă vâlvă pentru această persoană”, a susținut Zamfir.

Potrivit unor surse din PSD, cei doi lideri de partide, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, se consultă zilnic la telefon în privința subiectelor de pe agenda guvernamentală, iar „Abrudean a fost evaluat de către prim-ministru, nu a întrunit punctajul necesar pentru a putea fi considerat un partener”.