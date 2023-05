O singură fântână cu apă potabilă în comuna lui Brâncuși

Doar o singură fântână din trei sate care aparțin comunei Peștișani, din județul Gorj, în care s-a născut marele sculptor Constantin Brâncuși, are apă potabilă.

O situația îngrijorătoare a fost scoasă la iveală în comuna Peștișani, în urma unui studiu efectuat de către Fundația „Valea Bistriței“: apa dintr-o singură fântână este potabilă.

Fântâna are o vechime de aproximativ 100 de ani.

„În topul celor mai sănătoase fântâni, se regăsește fântâna lui Nea Filip, așa cum este cunoscută în satul Frâncești. Aceasta este singura fântână publică cu apă potabilă dintre toate fântânile analizate în cele trei sate. Fântâna a fost distrusă într-un accident rutier acum câteva săptămâni, dar a fost refăcută pe măsură: a fost pusă găleată, lanț și a fost betonat soclul.

Conform rezultatelor microbiologice, toți indicatorii analizați au indicat valoarea 0. Această fântână publică este foarte importantă pentru comunitate, având o vechime de peste 100 de ani.

Încurajăm comunitatea pentru conservarea ei, deoarece este una foarte valoroasă pentru apa potabilă pe care o conține“, au transmis reprezentanții Fundației „Valea Bistriței“.

„Au fost prelevate 100 de probe de apă“

Cătălin Șchiopu, vicepreședintele Fundației „Valea Bistriței“, a precizat că au fost luate probe din toate satele comunei Peștișani și urmează să se întocmească un raport cu toate analizele: „Au fost prelevate 100 de probe de apă din cele șapte sate ale comunei Peștișani, atât apă din fântâni, cât și apă din rețea, dar și apă din râul Bistrița. Am făcut analizele cu un laborator acreditat RENAR din Vâlcea. Va fi făcut un raport cu toți indicatorii de calitate. Până în acest moment, s-au analizat indicatorii din trei sate - Gureni, Frâncești și Boroșteni - patru fântâni au apă potabilă, dar una singură are apă potabilă“.

Fântâna cu apă potabilă era abandonată

Fântâna are o poveste interesantă, pentru că era abandonată.

„Are o poveste ciudată. Acolo s-au făcut lucrări pentru canalizare când am recoltat apă și era degradată și nici măcar nu avea găleată. Un localnic reabilitat-o și s-a nimerit ca fântâna refăcută să aibă cea mai bună apă, cu valori zero și la indicatori fizico-chimici, și la indicatori biologici. Probabil că este îndepărtată de o fosă septică și acesta este motivul calității apei. Apa din restul fântânilor este contaminată și nu este potabilă. Chiar și o fântână nou făcută în amintirea unei persoane decedate nu are apă potabilă.

Cea mai mare problemă pe care am constatat-o este cu indicatorii biologici, ceea ce înseamnă lipsa rețelei de canalizare, gunoi de grajd etc“, a mai precizat Cătălin Șchiopu.

Direcția de Sănătate Publică trebuie să semnaleze

În mod normal, fântânile care au apă cu valori depășite și care nu este indicată consumului apă trebuie să fie semnalizate corespunzător. „Este atribuția Direcției de Sănătate Publică, care are obligația de a face prelevări și să pună pancarte în care să semnaleze că apa nu este potabilă“, a mai adăugat vicepreședintele Fundației „Valea Bistriței“.