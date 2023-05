Modul îngrozitor în care arată o școală dezafectată din județul Gorj VIDEO

Clădirea în care a funcționat Școala gimnazială din comuna Bumbești Pițic, din județul Gorj, arată într-un mod cumplit: spațiile sunt pline de deșeuri de îmbrăcăminte aruncate la întâmplare și de resturi de mobilier și material didactic.

Școala este transformată într-un adevărat depozit de deșeuri. Un consilier local, fost preot, a prezentat imagini din interiorul fostei școli, deșeurile fiind aruncate peste tot. Emilian Crețoiu este consilier local PMP și a fost preot în localitate.

Primarul localității Bumbești Pițic, Irina Cojocaru, spune că școala nu mai funcționează de 15 ani și că fostul primar a transformat clădirea în depozit: „Acolo a fost un spațiu de depozitare pe care eu l-am moștenit de la fosta conducere a Primăriei. Acolo nu își desfășoară nimeni activitatea. Înțeleg că poate era de datoria mea să fac ordine acolo și să întrețin acel spațiu, numai că eu am considerat că e nevoie să creez în primul rând condiții copiilor, deoarece am un mandat scurt de doi ani. Am făcut o școală în care elevii beneficiază de cele mai bune condiții. Școala care a fost filmată este dezafectată și nu mai funcționează de peste 15 ani“.

Deșeuri de îmbrăcăminte, depozitate în școală

De asemenea, fosta școală a fost folosită de către un constructor, mai susține primărița Irina Cojocaru: „Acolo era un spațiu de depozitare și fostul primar a pus-o la dispoziția constructorului care a introdus apa în localitate și acolo a fost o organizare de șantier. Din acest motiv a ajuns așa“.

Aceasta mai susține că în fosta unitate de învățământ au fost aduse diferite obiecte vestimentare provenite din Norvegia, sub formă de ajutoare pe care localnicii nu le-au primit: „Fostul primar a plătit unui norvegian 1.000 de euro pentru transportul acelor ajutoare de care nu a beneficiat nimeni și care au fost depozitate la școală“.

Vrea să transforme fosta școală în after school

Irina Cojocaru a mai precizat că are în plan să transforme fosta școală în after school: „Cu clădirea respectivă intenționez să depun un proiect pentru un after-school. Copiii din localitatea vor putea să beneficieze, astfel de pregătire după cursuri“.

Imaginile au fost furnizate la început pe rețelele sociale de către un fost preot, consilier local în prezent la PMP, despre care primărița spune că s-a judecat cu Primăria pentru un teren aflat în fața Căminului Cultural din localitate.