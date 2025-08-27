Articol publicitar

Kaufland susține educația tuturor copiilor și reduce prețurile la rechizite

Kaufland sprijină accesul la educație cu oferte speciale la gama Talentus®, începând din 13 august. Ghiozdane moderne începând de la 19,99 lei, caiete A5 la doar 0,39 lei și o gamă completă de articole pentru școală sunt disponibile în toate magazinele din țară.

Rechizitele marcă proprie Talentus® – pixuri, stilouri, mini-markere, blocuri de desen, creioane, seturi de geometrie, pensule și acuarele ș.a. oferă clienților un raport optim calitate – preț. În plus sunt menite să dezvolte abilitățile elevilor și să le stimuleze creativitatea. Produsele sunt realizate responsabil, folosind lemn certificat FSC și hârtie reciclată certificată „Blauer Engel”, garantând atât calitate, cât și sustenabilitate.

1% din vânzări pentru educația copiilor din comunități defavorizate ale Deltei Dunării

Între 15 august și 30 septembrie, Kaufland va direcționa 1% din vânzările produselor Talentus® către „StartEDU 3.0”, program derulat împreună cu Asociația Pastel. Acesta sprijină copiii din zone izolate ale Deltei Dunării prin furnizarea de kituri educaționale, ateliere creative și activități de dezvoltare. În 2024, peste 3.000 de produse au ajuns la elevi din C.A. Rosetti, Letea, Periprava și Sfiștofca, confirmând eficiența campaniei.

Oferta este valabilă în toate magazinele Kaufland din România, în limita stocului disponibil.

Mai multe detalii pe kaufland.ro și în aplicația Kaufland card.

