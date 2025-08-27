„Războiul umbrelelor”. Amenzi usturătoare primite de doi turiști care au fost prinși rezervându-și loc pe o plajă din Spania, înainte de ora 8

Poliția locală din Cullera a amendat luni dimineață doi turiști, de 75 și 80 de ani, pentru încălcarea normelor de acces și utilizare a plajei San Antonio din Valencia (Spania).

Agenții patrulau în fața străzii Cabañal, când i-au observat pe cei doi bărbați în prima linie a plajei, împărțind spațiul înainte de ora 8, în ciuda faptului că accesul pe plaja este interzis între orele 5 și 8, pentru a facilita lucrările de curățenie, potrivit publicației locale Levante.

Cei doi își rezervau spațiul pentru uzul lor exclusiv, practică interzisă în mod expres de o ordonanță locală.

„Amenzi cuprinse între 300 și 750 de euro”

Surse municipale reamintesc că în aceste luni este interzisă rezervarea locurilor pe plajă prin amplasarea de umbrele, prosoape sau alte obiecte. Poliția este autorizată să le retragă, iar contravenienții riscă amenzi cuprinse între 300 și 750 de euro, conform reglementărilor în vigoare.

Măsurile au scopul de a garanta accesul tuturor cetățenilor la plajă, de a menține curățenia și ordinea pe plaje și de a evita practicile care încalcă domeniul public.

Primăria insistă că respectarea acestor norme nu are scopul de a penaliza, ci de a asigura conviețuirea cetățenilor și buna funcționare a unei resurse publice esențiale în timpul verii, cum este plaja San Antonio.

„Războiul umbrelelor” reizbucnește în fiecare vară

Coasta Cullera se confruntă în fiecare vară cu „războiul umbrelelor”.

De mai bine de un deceniu, în lunile iulie și august se repetă același scenariu, în care locuitorii și turiștii se trezesc devreme pentru a-și instala scaune, prosoape sau umbrele pe prima linie a plajei și, în multe cazuri, le abandonează timp de ore întregi.

Dat fiind numărul record de vizitatori care ajung în Spania vara, mai multe zone turistice din această țară au luat măsuri preventive împotriva efectelor secundare ale turismului excesiv.