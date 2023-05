Mesajul emoționant al unei profesoare: „Dragă sistemule, să știi că nu am să renunț”

O profesoară de limba română din județul Arad a postat pe site-ul de socializare Facebook un filmuleț emoționant despre prima zi de grevă. Melania Olimpia predă la Școala Gimnazială din Vladimirescu.

Mesajul începe cu: „Dragă sistemule, astăzi am fost la datorie, însă nu ca de obicei pentru că mi-au lipsit elevii, mi-au lipsit de la una dintre cele mai importante lecții de viață: Dreptatea. Astăzi am predat într-o sală de clasă goală și asta pentru că am fost nedreptățită de mult prea multe ori. Greva mea de astăzi înseamnă umilință, nepăsarea, dezinteresul, disprețuirea, neputința, blamarea și neajunsurile meseriei mele, dar dragă sistemule să știi că nu am să renunț.... Semnat: un profesor la început de drum”.

În filmulețul postat se vede profesora cum scrie pe tablă cuvântul „Grevă” și data de astăzi.

85 % din Arad

Amintim că sindicatele din Educaţie au declanșat, luni 22 mai 2023 greva generală, nemulţumiţi de salarizarea personalului din sistem. În județul Arad 85 % din personal se află în grevă.

„În toate școlile din județul Arad avem organizații sindicale: Sindicatul Democratic Învățământ Arad și în toate există conflic de muncă, iar ca procent suntem în jur de 85%”, a declarat Dănuț Ienășescu, liderul Sindicatului Democratic din Învățământul arădean.

În toate școlile din Arad este personal care supraveghează elevii ce au mers la ore.

„În toate unitățile de invățământ sunt cadre didactice care fac grevă. Sunt și copii care au mers la școală, dar care sunt supravegheați de personalul care nu este în grevă. M-am asigurat ca totul să se desfășoare fără probleme, iar copiii veniți să fie supravegheați”, a declarat Inspectorul școlar general al IȘJ Arad, Marius Göndör.

Evaluarea Națională la clasa a VI-a nu se va susține în timpul grevei

Elevii de clasa a VI-a nu vor susține Evaluarea Națională având în vedere că profesorii sunt în grevă generală, anunță Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”. De asemenea, sindicaliștii din Educație transmit un mesaj ferm Guvernului și accentuează că nu sunt asistați social și că vor un salariu decent.

„Câtă vreme este grevă generală, nu putem discuta de susținerea vreunei activități didactice de predare sau de evaluare”, a spus Marius Nistor pentru Edupedu.ro. El a mai precizat că nu există șansa ca Evaluarea Națională să aibă loc săptămâna aceasta, conform calendarului oficial.