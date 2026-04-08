Iubitul asistentei găsite moartă: „Nu am știut să o ajut mai mult”. Tânăra retrăsese o plângere pentru viol după ce acuzase trei bărbați că au drogat-o și abuzat-o

Iubitul asistentei medicale găsite moartă în casă, la Târgu Jiu, a vorbit despre problemele cu care se confrunta tânăra. Alin Feraru, medic cardiolog și partenerul Andreei Sîrbu, a declarat pentru Antena 3 CNN că este profund afectat de moartea acesteia și că regretă că nu a putut să o sprijine mai mult.

„Erau multe probleme care o măcinau. Era un om extraordinar, un suflet extraordinar. N-am știut, n-am știut să fiu alături mai mult de ea, să o pot ajuta. Am fost cât am putut eu alături de ea", a mai precizat Alin Feraru în cadrul declarațiilor”, a spus bărbatul, internat în prezent într-un spital din București.

Andreea Georgiana Sîrbu, în vârstă de 31 de ani, a fost găsită spânzurată de tatăl ei, după ce nu mai răspundea la telefon. Tânăra era divorțată și avea o fetiță de șapte ani, pentru care obținuse custodia, însă apropiații spun că trăia cu teama constantă că ar putea pierde copilul.

În trecut, Andreea depusese o plângere pentru viol, pe care ulterior a retras-o, afirmând că ar fi fost drogată și abuzată de trei bărbați, potrivit sursei citate.

Potrivit celor apropiați, trăia o suferință profundă, pe care o ascundea în spatele unui zâmbet impecabil.

„Era omul pe care îl iubeam, iar acum știu că este în mormânt. Nu aș vrea niciun om de pe lumea asta să trăiască ce trăiesc eu acum. Iar ce se vehiculează în spațiu public nu face decât să învârtă cuțitul in inima celui care este suferind”, a mai spus Alin Feraru.

Amintim că Poliția a fost sesizată luni, în jurul orei 11:40, printr-un apel la 112, de către tatăl tinerei.

Andreea lucra la secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu și, în timpul liber, era make-up artist într-un salon de înfrumusețare.