Ies la iveală noi detalii despre cazul asistentei găsite moartă în casă. Divorțul o stresase și îi era teamă că va pierde custodia copilului

Noi informații ies la iveală în cazul asistentei din Târgu Jiu, găsite fără suflare în propria locuință, chiar de tatăl său. Andreea Georgiana Sîrbu, în vârstă de 31 de ani, era implicată într-un proces cu fostul soț pentru pensia alimentară a fiicei sale, în vârstă de 7 ani, notează bzi.

Potrivit autorităților, tatăl tinerei a alertat poliția prin apel 112, iar la fața locului au intervenit echipaje SMURD și polițiști. În ciuda eforturilor cadrelor medicale, viața asistentei nu a putut fi salvată. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei exacte a decesului.

„La data de 6 aprilie 2026, în jurul orei 11:40, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați de un bărbat cu privire la faptul că a găsit-o pe fiica sa decedată la domiciliu. Patrula de siguranță publică s-a deplasat la fața locului, împreună cu un echipaj de ambulanță, cei din urmă efectuând manevre de resuscitare, însă, din păcate, a fost declarat decesul femeii”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj, potrivit sursei.

Tânăra era implicată într-un proces cu fostul soț pentru pensia alimentară a fiicei sale. Ultimul termen a avut loc pe 24 martie, însă instanța a amânat cauza pentru luna septembrie. Apropiații spun că această situație o stresase și o făcea să se teamă că ar putea pierde custodia copilului.

Prietenii asistentei au reacționat profund emoționați, postând mesaje pe rețelele de socializare. Una dintre prietene a transmis un mesaj emoționant:

„Azi, cerul a mai primit un înger… Dar pentru mine, cerul a luat o parte din sufletul meu. Ai fost mai mult decât o prietenă — ai fost liniște, sprijin și lumină în cele mai grele momente. Un suflet cald și curat, care știa să ofere fără să ceară nimic în schimb, care avea grijă de mine și mă făcea să mă simt frumoasă, nu doar pe dinafară, ci și pe dinăuntru. Rămâi vie în fiecare amintire, în fiecare zâmbet pe care mi l-ai dăruit. Și chiar dacă azi doare, știu că acolo sus ai devenit cea mai strălucitoare stea. Drum lin, suflet drag… Nu te voi uita niciodată, Andreea Georgiana Sîrbu!”, a scris una dintre prietenele femei.

Andreea va fi înmormântată miercuri, 8 aprilie, la ora 12:00. Până atunci, cei care doresc să-și ia rămas bun pot merge la casa părintească din comuna Jupânești.