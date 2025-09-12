Casieră bolnavă de cancer, acuzată că a delapidat 220.000 de euro la Poșta din Târgu Jiu

O femeie de 57 de ani, angajată ca și casieră la Poșta din Târgu Jiu și bolnavă de cancer în stadiu terminal, este cercetată pentru delapidare după ce ar fi produs un prejudiciu de peste 220.000 de euro. Procurorii spun că aceasta și-ar fi însușit mai multe titluri de stat timp de un an și jumătate, fără să fie descoperită.

Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi acționat timp de un an și jumătate, în perioada octombrie 2023 - martie 2025. Ea și-ar fi însușit contravaloarea a 23 de titluri de stat, în valoare totală de aproximativ 1.140.000 de lei (peste 220.000 de euro), prin anularea acestora din aplicația informatică și prin întocmirea în fals a unor deconturi care nu reflectau sumele reale încasate.

Surse judiciare spun că femeia ar fi folosit banii pentru a-și ajuta fiul să scape de datorii.

Reținerea și acuzațiile oficiale

„La data de 11 septembrie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj o femeie, de 57 de ani, din Târgu Jiu, bănuită de săvârșirea infracțiunilor de delapidare, sustragere sau distrugere de înscrisuri, înșelăciune, fals informatic și fals intelectual”, a transmis IPJ Gorj, potrivit Gorj online.

În perioada octombrie 2023-martie 2025, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, „femeia și-ar fi însușit contravaloarea a 23 de titluri de stat, în cuantum de aproximativ 1.140.000 de lei, prin anularea acestora din aplicația informatică și întocmirea în fals a unor deconturi ce nu conțineau sumele încasate”, au precizat reprezentanții IPJ Gorj.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore și urmează să fie prezentată în cursul zilei de 12 septembrie 2025 Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, cu propuneri corespunzătoare.