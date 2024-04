A nins pe Transalpina. Noul strat de zăpadă a depășit 15 centimetri. „Vine Crăciunul?“ VIDEO

A nins pe Transalpina în noaptea de 21 spre 22 aprilie 2024, iar lucrătorii de la Secția Drumurilor Naționale Târgu Jiu au intervenit cu utilajele de deszăpezire.

„Ninge mărunt și se acționează cu două utilaje cu lamă și material antiderapant pe sectorul afectat de ninsoare pentru asigurarea circulației rutiere în condiții de siguranță. Stratul nou depus măsoară peste 15 cm, nu vă deplasați pe sectoarele de drum afectate de ninsori cu autovehiculele neechipate corespunzător pentru iarnă!“, au transmis reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

Turiștii aflați la Rânca au avut impresia că vine mai degrabă Crăciunul, decât Paștele.

A mai nins, de asemenea, și pe Drumul Național 7A Voineasa - Vidra.

Planurile pentru a redeschide circulația pe tot tronsonul Transalpinei sunt compromise

În perioada rece, circulația pe Transalpina este închisă între localitățile Rânca, din județul Gorj, și Obârșia Lotrului, din județul Vâlcea, unde drumul ajunge în cele mai înalte zone, din cauza zăpezii.

În acest an, zăpada căzută a fost însă în cantități reduse, iar lucrătorii de la Drumurile Naționale au început mai repede lucrările de îndepărtare a zăpezii, pentru a redeschide circulația pentru minivacanța de 1 mai, însă planurile lor au fost compromise de noua ninsoare. Aceștia au oprit operațiunea de curățarea a părții carosabile de săptămâna trecută, după ce vremea s-a schimbat radical, a bătut puternic vântul și temperatura a scăzut sub zero grade Celsius.

Proprietarii de unități de cazare din Rânca au lansat o petiție online prin care cereau ca circulația pe Transalpina să fie redeschisă până pe 1 mai 2024.

Un drum foarte apreciat de turiști

Transalpina este drumul care ajunge la cea mai înaltă altitudine din România: 2.145 metri în pasul Urdele. Drumul are o lungime totală de 150 kilometri, de la Bengești-Ciocadia din Gorj și până în Sebeș din Alba.

Transalpina străbate munții Parâng și face legătura dintre Oltenia și Ardeal. Este un drum foarte iubit de turiștii din toată lumea, care vin în fiecare an să admire peisajele montane senzaționale.