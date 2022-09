VIDEO Evaziune fiscală cu criptomonede, la percheziție. Ce prejudiciu a fost adus statului

Polițiștii din Dâmbovița pun în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară, dintre care 6 în județul Dâmbovița, 9 în municipiul București, unul în județul Ilfov și unul în județul Olt.

De asemenea, vor fi puse în executare 19 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul poliției, pentru audieri.

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi avut ca scop săvârșirea infracțiunii de evaziune cu criptomonede, prin „ascunderea sursei impozabile reprezentantă de venituri obținute din tranzacții cu monede virtuale”.

„Activitățile de cercetare penală sunt efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și grup infracțional organizat, fapte prevazute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și art. 367 din Codul Penal. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2019-2022, 19 persoane ar fi constituit sau aderat la un grup infracțional organizat”, se arată într-un comuncat al IPJ Dâmbovița.

Prejudiciul în cauză este de 3.501.974 de lei.

La activitățile desfășurate participă luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dâmbovița, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Regimul fiscal al veniturilor realizate din crypto

Legea nr. 30/2019 definește veniturile din alte surse, iar legiuitorul a introdus o nouă sursă impozabilă: veniturile din transferul de monedă virtuală.

Potrivit juridice.ro, conform art. 115 alin. (1) C. fisc., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 30/2019: „Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% (s.n.) asupra venitului brut pentru veniturile prevăzute la art. 114, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l) şi m)”.

Potrivit art. 116 alin. (1) C. fisc., contribuabilii care realizează venituri din transferul de monedă virtuală au obligaţia de a depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

În conformitate cu dispozițiile art. 116 C. fisc., cota de impozitare se aplică asupra câştigului din transferul de monedă virtuală, determinat ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare şi preţul de achiziţie, inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei. Câştigul sub nivelul a 200 lei/tranzacţie nu se impozitează, cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească nivelul de 600 lei.